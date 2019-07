قرية "الرأس الأصفر" بأذربيجان.. إليك السبب وراء تسميتها الغريبة

View this post on Instagram

...Sarıbaş kəndinin üstündə, 2500 m yüksəklikdə Çənəxur adlı yaylaq və eyni adlı bir göl var😍4 saat müddətində yuxarıya çatdıq. O uca dağları, əvəzsiz landşaftı sözlə ifadə etmək olmur. Göstərəcəm😀 Ələlxüsus çiçəklər. 🌿🌱🍀☘🌺 Çox gözəl idilər. Bu arada 'Çənəxur' çənə, sisə meylli, dumanı çox olan yer anlamına gəlir.