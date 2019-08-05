دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند زيارة هذه البحيرة الأذربيجانية في حديقة جويجول الوطنية، لن تصدق أن موقعها الساحر والخلاب تكون بسبب حدوث كارثة طبيعية منذ مئات الأعوام!

وتُعد بحيرة "مارالجول" من إحدى البحيرات التي تتواجد في "حديقة جويجول الوطنية"، وفقاً لما قاله بيرنارد فوري الذي التقط تفاصيل البحيرة خلال عدسة كاميرته.

وكان فوري، الذي يتخذ من التصوير هواية له، قد سمع عن البحيرة وجمالها من زملائه في العمل وأحد أصدقائه، ما شجعه على زيارتها خلال فصل الخريف في عام 2017.

وأثناء حديثه عن البحيرة مع موقع CNN بالعربية، قال المصور الجنوب الأفريقي المقيم في أذربيجان: "مع أن جويجول هي البحيرة الأكبر، والأكثر شعبية في الحديقة الوطنية، إلا أن بحيرة مارالجول توفر أفضل المناظر".

وأضاف فوري: "المنظر المُهيب لجبل كاباز المحاط بالأشجار التي تتزين بألوان فصل الخريف، إضافةً إلى منظر المياه الصافية سمحت لي بالتقاط هذه المشاهد أثناء غروب الشمس".

ومن شدّة جمال البحيرة، قد لا يُصدق المرء أنها تشكلت بسبب كارثة طبيعية حصلت منذ زمنٍ قديم.

وشرح فوري تاريخ البحيرة قائلاً: "تشكلت البحيرة قبل ألف عام عندما أدت هزة أرضية إلى سقوط جزء من جبل كاباز في وادي نهر أقسو، لتسده مكونةً بحيرات".

وتتمتع بحيرة "مارالجول" بشعبية أقل بسبب كونها معزولة بعض الشيء عن المنطقة الرئيسية للحديقة، حسب ما قاله فوري.

ويجعل ذلك بحيرة الحديقة بمثابة جوهرة مخفية عن الأعين.

وأشار المصور إلى أن منظر البحيرة رائع خلال فصل الخريف بشكل خاص، عندما تتحول الغابات الخضراء المُحيطة بها إلى اللون الأصفر، والبني، والأحمر.

وعادةً ما يزور الأشخاص "حديقة جويجول الوطنية" خلال فصل الصيف كجزء من استكشافهم للجزء الغربي لأذربيجان، وفقاً لما قاله فوري.

ويستطيع الزوار الاستمتاع بأنواع مختلفة من النشاطات حول البحيرة مثل السياحة البيئية والتنزه.

وبالنسبة لمحبي التصوير، تتواجد في البحيرة العديد من الفرص لممارسة التصوير الفوتوغرافي وتجربة جمال الطبيعة، حسب ما قاله فوري.