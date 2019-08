View this post on Instagram

Savalan ilk rose'sini təqdim edir — Qara muskat və Pinot noir qarışığından. Hillside 2015-in Cabernet'sindən biraz daha şüşələyib. Fireland yeni İlkin'lə qayıdır — bu dəfə Şiraz'dan; bundan başqa, dəyərli Mədrəsə rose qalıqlarını xüsusi olaraq bizə çatdırır. Və bütün bu Əlvan Çəhrayılıq yenidən açılmış KEFLİ'də yayın gəlişi ilə sizi gözləyir — gəlin 🍷🇦🇿 *** Savalan выпустили свой первый розе — из Чёрного муската и Пино нуара. Hillside разлили по бутылкам ещё немного каберне 2015 года. Fireland представили новый İlkin, на этот раз из Шираза, а ещё распродают драгоценные остатки Мадрасы. И всё это розовое разнообразие можно попробовать во вновь открытом KEFLİ — заходите 🍷🇦🇿 #kefli #azerbaycan #azerbaijan #азербайджан #winebarbaku #wine #winebar #winelovers #winetasting #bakuafisha #localwine #rosé