تعرف إلى طبق "ملك البيلاف" الأذربيجاني الذي لا تخلو منه الأعراس

View this post on Instagram

Shah pilaf is a traditional dish you can try at any big celebration in Azerbaijan. Now it is at a comfort of your Azerbaijan House in Dubai. Celebrate every day with us. شاه بيلاف هو طبق تقليدي يمكنك تجربته في أي احتفال كبير في أذربيجان. الآن هو تحت تصرفك في دار أذربيجان في دبي. احتفل معنا كل يوم . #mydubai #Azerbaijanifood#iamfromazerbaijan #azerbaijancommunity#azerbaijanhouse #themall #jumeirahroad#themalljumeirah #burjalarab#bestviewindubai