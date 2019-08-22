ما الذي يمكنك القيام به في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال 48 ساعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقد اقترب موعد انتهاء العطلة الصيفية، ولكن لا يعني ذلك أن المتعة يجب أن تنتهي، فما زالت هناك فرصة للسفر. وإذا رغبت في قضاء نهاية أسبوع سريعة في استكشاف مكان جديد، فقد تكون العاصمة الأذربيجانية باكو المكان المثالي لك!

وتحدثنا الكاتبة الأسترالية وصاحبة مدونة "Wander-Lush"، إيميلي لاش، عن الأشياء التي باستطاعتك استكشافها في باكو في غضون 48 فقط!

وكانت إيميلي لاش قد زارت أذربيجان في أبريل/نيسان من عام 2017، وذلك بعد زيارة جورجيا المجاورة لها. وقالت، في تصريحات مع موقع CNN بالعربية: "لم أكن أعرف أي شيء عن هذا البلد".

وعند حديثها، وصفت الأسترالية العاصمة باكو بأنها "مدينة التناقضات"، وشرحت قائلةً إن الأشخاص يزورون المدينة كجزء من خطة سفر أكبر لمنطقة القوقاز، ولكنهم سرعان ما يكتشفون أنها مختلفةً تماماً عن عواصم كلا من جورجيا وأرمينيا.

وأشارت الكاتبة إلى أن باكو تحظى بطابع باريسيّ، إضافة إلى مزج المدينة بين تأثيرات الشرق والغرب.

ولمن يخطط لزيارة عاصمة "أرض النار"، عددت لاش قائمة تشمل 10 أماكن يمكن للمرء استكشافها في غضون يومين فقط!

1. المدينة القديمة

تتواجد المدينة القديمة في قلب العاصمة، وهي تُعد المركز السياحي الرئيسي لها أيضاً. وفيها، يمكن للمرء أن يعود بالزمن للوراء خلال زيارة مختلف المعالم فيها، مثل قصر قصر شيروان شاه، وبرج العذراء، ومعلم قديم له علاقة بالديانة الزرداشتية.

2. متاجر السجاد

إن هذه المتاجر تتناثر في أنحاء العاصمة، ومن الممتع استكشافها، وفقاً لما ذكرته المدونة. ويمكن للمرء أن يتعلم الكثير عن ثقافة البلاد وعن تقليد صناعة السجاد فيها خلال النظر إلى مختلف الأنماط والألوان التي تزين تلك المتاجر.

3. واجهة باكو البحرية

يمكن للمرء أن يتنزه في هذه الواجهة البحرية التي تُعد من أطول الواجهات البحرية في العالم. وتقع الواجهة على طول شاطئ بحر قزوين. وعلى مر الأعوام، احتضنت الواجهة العديد من التجمعات الثقافية، والاحتفالات، والمسيرات، والحفلات الموسيقية، ومختلف الأحداث المهمة.

4. مركز حيدر علييف

قد لا يرغب محبو التصوير في تفويت فرصة زيارة هذا المركز ذي المظهر الفريد والانسيابي. ويُعد المركز، الذي كان من تصميم المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، من أكثر المباني العصرية الأيقونية في باكو.

5. أبراج الشعلة

عند التفكير في خط أفق باكو، من المستحيل تخيله بدون أبراج الشعلة الشهيرة. وعند زيارة هذه الأبراج الأيقونية، سيتمكن المرء من النظر إلى إطلالة خلابة للمدينة، وخصوصاً حال زيارته ليلاً.

6. متحف السجاد

لاستكشاف تاريخ أذربيجان بشكل معمق، يمكن للمرء زيارة متحف السجاد الفريد هذا. ومن المؤكد أنك ستندهش قبل أن تدخل إليه، إذ أن شكله عبارة عن سجادة عملاقة.

7. مسجد "بيبي هيبات"

تم تشييد هذا المسجد المهيب على طراز المسجد الأصلي الذي بني في القرن الـ13.

01:03 استعد للوقوع في حب أذربيجان بـ 60 ثانية

8. متحف الكتب المصغرة

إن هذا المتحف هو الوحيد من نوعه وفقاً لما ذكرته لاش. وفي داخله، يمكنك العثور على إصدارات مصغرة من كتب معروفة، بما في ذلك نسخة مصغرة من القرآن.

9. مطعم "Caravanserai"

في حال الرغبة في الاسترخاء وتناول الطعام بعد يوم طويل من الاستكشاف، يمكن للمرء تتناول الغذاء في مطعم “Caravanserai” الذي يتواجد في نُزُل كان يحتضن المسافرين عبر طريق الحرير قديماً.

10. منتزه قوبستان الوطني

يقع هذا المنتزه على بعد ساعتين من باكو فقط، ولذلك، في حال كانت لديك الكثير من الطاقة المتبقية، تستطيع زيارة هذا المنتزه لاستكشاف المناظر الغريبة لبراكين الطين، إضافةً إلى النقوش التاريخية القديمة.