في ظل مبادرة الدراجات بمصر.. ما أفضل الأماكن للتجول بدراجتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون سمعت بإعلان وزارة الشباب والرياضة المصرية عن إطلاق مبادرة رياضية، تحمل شعار "دراجة لكل مواطن"، حيث تسعى بشكل أساسي إلى تحسن لياقة المواطنين البدنية والصحية.. ولكن، ما هي أفضل الأماكن التي يمكن ارتيادها أثتاء التجول بالدراجات الهوائية؟

همسة منصور.. مصرية فتحت خريطة بلادها وقررت أن تخوض مغامرة لطالما حلمت بها مطولاً. ففي عام 2017، نجحت في أن تصبح أول مصرية تقود بمفردها لمسافات طويلة، إذ اجتازت مسافة 700 كيلومتر خلال 10 أيام.

وبدورها، عددت منصور، لموقع CNN بالعربية، بعض الأماكن التي قد تثير اهتمام محبي جولات الدراجات، حيث قالت إن "كل مكان يتميز بطريقة مختلفة"، مضيفة: "سيستمتع الناس بركوب الدراجات في سيناء عبر تلال وجبال المنطقة، حتى بجوار البحر أحياناً، على البحر الأحمر، كما سيستمتعون بالرياح المقابلة أثناء انتقالهم من مدينة إلى أخرى". كما أشارت إلى إمكانية الاستمتاع بالجولات في الصحراء الغربية

ولا تقتصر الأماكن التي يمكن لمحبي الدراجات الاستمتاع بها على التجول داخل مصر فقط، حيث يوجد طريق آخر أكثر شهرة على المستوى العالمي، خاصة لمحبي الرحلات الطويلة، من القاهرة إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا.

ووفقاً لما نقلته وزارة الشباب والرياضة بمصر، يُذكر أن المبادرة تهدف إلى "تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلاً من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة".

وبالمقارنة مع سعر السوق، ستُباع الدراجات للمواطنين بمبلغ مناسب، كما سيتوفر نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.

وفي مؤتمر صحفي من المقرر عقده بسبتمبر/ أيلول، سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على مراحل عديدة، حيث ستكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.