تُحضر عبر الشواية.. تعرف إلى سلطة "منغال" الأذربيجانية

هل سبق أن سمعت عن سلطة تحضر عبر الشواية؟ تعرف إلى سلطة "منغال" الفريدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند تجهيز طبق بسيط من السلطة، قد تكون استخدام شواية آخر ما قد تظن أنك ستحتاجه. ولكن، إذا كنت تخطط في تدليل ضيوفك بسلطة الـ"منغال" الأذربيجانية، فيجب عليك أن تُخرج شوايتك التي عادةً ما تحتفظ بها للشواء للحوم!

ويأتي اسم سلطة "منغال" من الطريقة التي يتم فيها تحضير الخضراوات المستخدمة في الطبق.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، شرح مدير مطعم"Azerbaijan House" في دبي، تيلمان فالييف، ذلك قائلاً إن "منغال تعني الشواية باللغة الأذربيجانية.. والتي نستخدمها في شوي اللحوم والكباب". وفي تلك الشواية، يتم تحضير سلطة الـ"منغال" أيضاً.

وطريقة تحضير هذا الطبق التقليدي بسيط جداً، كما أن مكوناته قليلة. ولتحضيرها، لن تحتاج سوى إلى خضراوات مثل الباذنجان، والفلفل الحلو، والطماطم، وهي تُعتبر المكونات الرئيسية للطبق.

وتوضع جميع هذه المكونات على الشواية، أو الـ"منغال" كما يُشير إليها الأذربيجانيون، وتُزال عندما تصبح طرية.

وبعد إزالة قشورها، يتم تقطيع الخضراوات التي تم شوائها، ثم إضافة بعض المكونات مثل الكزبرة، وزيت الزيتون، أو حتّى البصل المُقطّع، ويتم خلطها معاً.

والنتيجة هي طبق لذيذ ومفعم بالألوان جاهز ليدلل براعم التذوق الخاصة بك بنكهاته المدخنة.

وتُقدم هذه السلطة عادةً وهي باردة، إذ يتم تركها لفترة بعد تحضيرها لتبرد قبل تقديمها إلى الزبائن وهي في حلتها النهائية، حسب ما ذكره فالييف.

ومن الجدير بالذكر أن سلطة الـ"منغال" تُقدم كطبق جانبي مع اللحوم، إذ يُعتقد أنها تساعد على هضم اللحوم الثقيلة.

وأشار مدير المطعم أيضاً إلى أن النباتيين يحبون هذا الطبق، إذ يطلب بعضهم هذه السلطة كوجبة بحد ذاتها، وبدون طلب أي أطباق إضافية.