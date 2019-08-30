10 وجهات سياحية مجانية في باكو عاصمة أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قد تصاب بالإحباط عندما ترى كل الصور الخاصة بالعطلات والسفر وهي تحيط بك من كل جانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تفكر "إنني لن أستطيع تحمل نفقات إجازات كهذه أبداً". ولكن، من قال إنك قد تحتاج لإنفاق مبالغ طائلة لاستكشاف بلاد العالم؟ وإذا كنت لا تصدق ذلك، فإليك 10 أشياء تستطيع أن تختبرها في أذربيجان، ومجاناً أيضاً!

وزار الثنائي، سينثيا بيل ونيكولاس دانيس بيرتراند، اللذان يديران مدونة سفر تدعى Journal of Nomads، أذربيجان في أغسطس/آب من عام 2017.

وسافر الثنائي، اللذان قابلا بعضهما البعض قبل 5 أعوام، إلى أذربيجان لشوقهما للتعرف عليها وعلى ثقافتها، إذ قالت بيل في مقابلة مع CNN بالعربية، إن "أذربيجان وجهة غير معروفة بالنسبة للعديد من المسافرين".

وظل الاثنان في أذربيجان لمدة 3 أسابيع تقريباً، مع تخصيص أسبوع كامل لاستكشاف العاصمة باكو، وفقاً لما قاله بيرتراند.

وأثناء وصفها للعاصمة الأذربيجانية باكو، أكدت بيل أن المدينة عبارة عن مزيج من دبي وباريس، وفقاً لما ذُكر على موقع "لونلي بلانيت".

وللأشخاص الراغبين في استكشاف المدينة بدون إنفاق مبالغ ضخمة، إليكم لائحة بـ10 أشياء يمكنهم اختبارها في باكو مجاناً، من تجربة هذا الثنائي الرحّال:

ميدان النافورات

يعتقد كلا الثنائي أن هذا الميدان يستحق الزيارة، إذ تتناثر فيه نافورات جميلة في المنطقة التي تمتد من شارع نظامي الشهير إلى الجدران الشرقية للمدينة القديمة. وتصطف العديد من الحانات، والمقاهي، والمطاعم ذات الشرفات الخارجية في هذا الميدان.

المدينة القديمة

يرى الثنائي الرّحال أن المدينة القديمة هي أجمل جزء في باكو، خاصة وأن المنطقة مفتوحة للزائرين الر اغبين في التجول في ممراتها القديمة، والاستمتاع بتفاصيلها المزخرفة.

ويحمل المكان طابعاً لطيفاً، خاصة عند رؤية الأطفال وهم يلعبون في شوارعها، أو كبار السن وهم يشربون الشاي.

ورشة علي شامسي

إن علي شامسي هو فنان أذربيجاني شهير يُعرف بلوحاته الرائعة وتراكيبه الفنية الفريدة. وتتواجد ورشته في منزل صغير في المدينة القديمة، والدخول إليه مجاني.

وفي ورشته، يمكنك تأمل إبداعاته، وإضافةً إلى ذلك، فإن واجهة المنزل الملونة هي لوحة بحد ذاتها.

سوق "طازه بازار"

من التجارب التي استمتع بها الثنائي خلال سفرهما هي زيارة الأسواق، إذ أنها تعطي لمحةً من الحياة اليومية للسكان المحليين.

وفي عاصمة أذربيجان يجب على المرء ألا يفوت فرصة زيارة زوايا سوق "طازه بازار" الذي افتتح قبل أكثر من 70 عاماً. وبين زواياها، يمكنك شراء الخضراوات الطازجة، والتوابل الشرقية، والأسماك.

واجهة باكو البحرية

أصبحت هذه الواجهة، التي يبلغ عمرها 100 عام، مكاناً شهيراً للاسترخاء والتجول بين المحليين والسياح. وهي تتضمن العديد من الحدائق الخضراء والنافورات. وأشار الثنائي أيضاً إلى أن هذه الوجهة تناسب الأمسيات الرومانسية.

مركز حيدر علييف

سمي هذا المركز الثقافي تيمنًا بالرئيس الأذربيجاني الأسبق، حيدر علييف. ويجب على الزائر دفع رسوم الدخول في حال أراد استكشاف المركز، والذي صممته الراحلة زها حديد، لكن الثنائي الرحال، قال إن أكثر ما استمتعوا به، هي نزهة صغيرة فوق الأعشاب أمام المركز، والاستمتاع بمنظر غروب الشمس فوق المدينة.

حديقة Upland

في هذه الحديقة، يمكن للمرء أن يستمتع بمنظر خلاب لمدينة باكو، وتتميز التفاصيل المعمارية للحديقة بمزجها بين الأنماط العثمانية والسوفييتية. وينصح الثنائي الرحال، بزيارة الحديقة خلال شروق الشمس أو غروبها لضمان إطلالة خلابة لبحر قزوين.

شاطئ "بيلغا"

رغم وجود آثار تلوث بالنفط في معظم شواطئ باكو، إلا أن شاطئ "بيلغا" يتميز برماله النظيفة، وفقاً لما ذكره الثنائي. ويقع على بعد 35 كيلومترًا فقط شمال شرق باكو. وعند زيارة هذا الشاطئ، يؤكد الثنائي أنك ستبقى فيه لساعات وساعات.