دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشكل السفر فرصة لاستكشاف مكان جديد. ولكن ذلك يعني أيضاً فرصة مشاركة مغامراتك مع متابعيك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أزهار الخشخاش الجميلة التي تغطي جبالها إلى روائعها الهندسية، إليك أفضل 7 أماكن بأذربيجان تستطيع أن تسحر بها متابعيك على "إنستغرام".

انجذبت الكاتبة وصاحبة مدونة "History Fangirl"، ستيفاني كريغ، لأذربيجان بسبب حبها للسفر في أوروبا الشرقية والبلدان التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقاً.

واتجهت الكاتبة الأمريكية، التي تعيش في بلغاريا حالياً، إلى أذربيجان في يونيو/حزيران من عام 2018، ومن الجوانب التي أحبتها في البلاد هي عدم اكتظاظها بالسائحين، فقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أذربيجان هي الوجهة المثالية لمن يرغب في استكشاف المناطق الطبيعية والثقافية لوحده".

ولمن يرغب في استكشاف أذربيجان وإثراء حساب "إنستغرام" الخاص بتجاربه الساحرة في البلاد، هذه أفضل 7 وجهات يجب عليك زيارتها، وفقاً لكريغ:

معبد النار "آتشكاه"

إذا انتابك الفضول وراء سبب الإشارة لأذربيجان بـ"أرض النار"، يمكنك التعرف على السبب أثناء زيارة معبد النار "آتشكاه" الذي يتواجد على مشارف العاصمة باكو.

وكان هذا المعبد موقعاً مهماً بالنسبة للزرداشتيين، واندلعت النيران هنا بسبب الغاز الطبيعي المتواجد في المنطقة.

بحيرة "جويجول"

ورغم الإشارة إليها بـ"أرض النار"، إلا أن أذربيجان تزخر بالعديد من البحيرات الطبيعية، وفقاً لما قالته كريغ، ومن البحيرات الجميلة التي زارتها الكاتبة هي بحيرة "جويجول" في حديقة "جويجول" الوطنية.

وتُعد هذه البحيرة شهيرة بين المحليين، وفقاً للأمريكية.

جبل "أرارات"

ويعتقد الأذربيجانيون أن جبل "أرارات" المذكور في التوراة موجود في أذربيجان، وفي جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان بالتحديد.

وأثناء وصفها للجبل، أشارت الكاتبة إلى أنه "ساحر"، وفي الحقول الخضراء التي تحيط به، يمكن للمرء أن يستمتع بمنظر زهور الخشخاش التي تتناثر فيها.

مسجد "إمامزاده"

في مدينة كنجه، يمكنك زيارة مسجد "إمامزاده" الذي يحظى بمكانة بارزة لدى الطائفة الشيعية، وأبوابه مفتوحة للجميع، وفقاً لما ذكرته الكاتبة.

ورغم عدم وجود قواعد لباس في أذربيجان لدى خوض المرء حياته اليومية، إلا أن هناك تعليمات يجب اتباعها لدى دخول المسجد.

ومن المؤكد أنك سترغب في تزيين حساب "إنستغرام" الخاص بالتفاصيل الجميلة لهذا المسجد.

قلعة "ألينجا"

يُطلق على هذه القلعة اسم "ماتشو بيتشو أذربيجان"، ومن السهل رؤية سبب ذلك عند زيارة هذه القلعة، إذ تقع في أعلى قمة، تماماً مثل المدينة المفقودة لشعوب الإنكا في بيرو.

ومع أنه يصعب الوصول إلى القمة، إلا أن المشهد الذي ستراه عند الوصول إليها يستحق العناء.

قصر شاخي خان

انضمت مدينة شاكي مؤخراً إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويُعد قصر شاخي خان من المعالم المهمة التي يجب زيارتها بالنسبة للسياح في المدينة.

ويتميز القصر بتفاصيله الزجاجية المزخرفة التي يصعب على المرء النظر بعيداً عنها، وتنصح الكاتبة الزوار الراغبين بأخذ الصور بالتوجه بالتقاطها خارج القصر في وقت مبكر لتجنب الازدحام.

ومن الجدير بالذكر أن التصوير ممنوع في الداخل.

أبراج الشعلة في باكو

كيف تستطيع القول أنك ذهبت لأذربيجان إذا لم تكن لديك صورة لأبراج الشعلة الأيقونية للبلاد؟

ووجدت الكاتبة أنه من الممتع تصوير الأبراج من زوايا متعددة حول المدينة، وخصوصاً من أعلى برج العذراء التاريخي.