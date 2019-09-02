بأذربيجان.. أفضل الهدايا التذكارية وأماكن الحصول عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الهدايا التذكارية.. إنها جزء مهم من كل رحلة، ويستحيل نسيانها. ومع تكرار عملية الشراء في كل رحلة تقوم بها، قد تظن أنك أصبحت خبيراً فيما يتعلق بشراء الهدايا التذكارية إلى أن تواجه النظرات الخائبة لدى عودتك. ولذلك، في حال تخطيطك للذهاب إلى أذربيجان، إليك دليل لأفضل الهدايا التذكارية التي يمكنك الحصول عليها!

قبل الحديث عن الهدايا التذكارية، يجب أن تتعرّف إلى بعض أفضل الأماكن للتسوق في أذربيجان. وتؤكد الكاتبة الأسترالية وصاحبة مدونة "Wander-Lush"، إيميلي لاش، التي زارت أذربيجان في أبريل/نيسان من عام 2017، أنه يجب على المرء ألا يفوت زيارة المدينة القديمة في باكو. وفيها، يمكن للمرء أن يجد الكثير من الأكشاك الخاصة ببيع التذكارات.

ويمكن للسياح أيضاً زيارة شارع نظامي، الذي يعد من أحد أشهر شوارع باكو، والذي يستقطب العديد من السكان المحليين والسياح.

وفي عطلة نهاية الاسبوع، يتجه المحليون إلى السوق الروسي المتجول. وفيه، يمكن للمرء العثور على التذكارات السوفيتية. وتُعد هذه السوق مناسبة للأشخاص الذين لا يمانعون قضاء الوقت في البحث عن غرض مميز بين الأكوام الموجودة فيها.

والآن، إليك 6 هدايا تذكارية تستطيع جلبها لأحبائك بعد زيارتك لأذربيجان، وفقاً لما ذكرته لاش:

البقلاوة

إذا رغبت بمشاركة طعم المطبخ الأذربيجاني مع أحبائك، يمكنك أن تقدّم إليهم حلوى البقلاوة، أو الـ"بكلافا" كما يُشير إليها الأذربيجانيون. ومن المؤكد أنهم يستمتعون بهذه الحلوى المحشوة بالمكسرات، والتي تفوح بنكهات الهيل والزعفران.

سجادة أذربيجانية

تُعرف أذربيجان بتقليد صناعة السجادات. ويتضح ذلك من خلال متحف السجاد الخاص بها. ولذلك، من الطبيعي أن تكون سجادة مصنوعة محلياً من الهدايا التي يجب عدم نسيانها.

طقم شاي على الطريقة الأذربيجانية

يحضرالأذربيجانيون الشاي باستخدام وعاء "سماور"، ليتم سكبه لاحقاً في كوب شاي يدعى "أرمودو"، وهو على شكل فاكهة الكمثرى. ولا تخلو البيوت الأذربيجانية من هذين الغرضين. ولذلك، يمكنك إهداء طقم الشاي هذا لتعرّف من تحب إلى ثقافة الشاي الأذربيجانية.

غطاء رأس "الكيلاغايي"

يمكنك أيضاً التجول بين صفوف من الأقمشة الحريرية الزاهية لاختيار غطاء رأس تقليدي يُشار إليه بـ"الكيلاغايي". وهو يُعد جزءاً من اللباس التقليدي للنساء الأذربيجانيات. وغطاء الرأس هذا ليست مجرد قطعة من القماش تُوضع على الرأس، فلكل لون وتصميم دلالة معينة. وتنصح لاش بشراء غطاء رأس يحمل طبعة تدعى "بوتا"، إذ أنها ترمز إلى أذربيجان، وفقاً لما قالته.

مربى الكرز

تعرف أذربيجان بأنواعها الكثيرة من المربى. وتقليدياً، يُقدم صحن صغير من المربى اللذيذ لدى شرب الشاي. ولذلك، هو يُعد هدية مناسبة لجلبها معك إلى الوطن. وتنصح لاش بشراء مربى الكرز الأبيض الأشهر في البلاد.

رواية "علي ونينو"

احرص على اقتناء نسخة من رواية "علي ونينو" للكاتب المولود في باكو، قربان سعيد. وأشارت لاش إلى أن قصة الحب في الكتاب تأخذ محلها في مدينة باكو، ومن شأنها أن تترك المرء وهو يحلم بالمدينة حتى بعد مغادرته لها. وقد تشجع هذه الرواية أحبائك على خوض مغامرة في العاصمة بأنفسهم في المستقبل.