بأذربيجان.. أفضل الهدايا التذكارية وأماكن الحصول عليها

View this post on Instagram

Golden cherry preserves made by my cousin Tahira. Currently going with tea. Because tea in Azerbaijan means preserves next to it. _________ Zaqataladakı xalamqızı Tahirənin balı (gilas) mürəbbəsi, hal-hazırda çayla nuş olunur. ___________ #igtraveller #travelgram #instafood #sweet #delicious #zaqatala #azerbaijan #caucasus #passportready #teatime #party #family #familytime