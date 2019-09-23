بعيداً عن حدائق بابل.. إليك ضريح ديري بابا "المعلق" في الهواء
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في طريقك من مدينة شماخي الأذربيجانية إلى العاصمة باكو، يمكنك أن تمر بضريح "ديري بابا" الذي جذب العديد من الزوار منذ القرن الـ17. ولكن، هل هو معلق حقاً؟
ولدى التفكير بالعجائب المعلقة، سيكون أول شيء يخطر على بالك، هو حدائق بابل المعلقة بلا شك.
وقد لا تتواجد حدائق بابل المعلقة في الوقت الحالي، ولكن بعيداً عنها وفي أذربيجان بالتحديد، يمكنك زيارة ضريح "ديري بابا".
ولكن هل هذا الضريح معلق حقاً؟ الجواب هو لا، وإليك بعض المعلومات التي تُثير فضول الكثيرين:
- يعطي هذا الضريح الانطباع بأنه "معلق في الهواء" بسبب كونه مبنياً إلى جانب جرف صخري، ولولا قبته البيضاء، لظن المرء أن الضريح هو جزء من الجرف ذاته
- يُقال إن قديساً يُدعى ديري بابا قد دُفن في هذا الضريح
- جذب هذا الهيكل المعماري العديد من الزوار منذ القرن الـ17، بسبب ارتباطه بالعديد من الأساطير الغامضة
- لا يُعرف الاسم الكامل للشخص الذي بنى الضريح، ولا يوجد سوى صخرة تحمل نقوش جزئية مكتوب عليها: "ابن الأستاذ غاجي"
- يُعتبر الضريح تحفةً تابعة لإحدى المدارس المعمارية في أذربيجان، أي مدرسة شيروان