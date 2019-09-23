بعيداً عن حدائق بابل.. إليك ضريح ديري بابا "المعلق" في الهواء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في طريقك من مدينة شماخي الأذربيجانية إلى العاصمة باكو، يمكنك أن تمر بضريح "ديري بابا" الذي جذب العديد من الزوار منذ القرن الـ17. ولكن، هل هو معلق حقاً؟

ولدى التفكير بالعجائب المعلقة، سيكون أول شيء يخطر على بالك، هو حدائق بابل المعلقة بلا شك.

وقد لا تتواجد حدائق بابل المعلقة في الوقت الحالي، ولكن بعيداً عنها وفي أذربيجان بالتحديد، يمكنك زيارة ضريح "ديري بابا".

ولكن هل هذا الضريح معلق حقاً؟ الجواب هو لا، وإليك بعض المعلومات التي تُثير فضول الكثيرين: