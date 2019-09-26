في أذربيجان أرض الأساطير..هل هذا المرقد الأخير لنوح؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من موقع أصحاب الكهف، إلى جبل الأفاعي.. قد تظن أن أنه قد نفذت الوجهات التي تُحيط بها هالة من الغموض في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان، ولكنك على خطأ، إذ أن هناك وجهة أخرى يجب عليك ألا تفوتها.
السياحة الدينية
هناك الكثير لتكتشفه وتراه في جمهورية ناخيتشيفان بأذربيجان، فهي تتميز بطبيعة ساحرة غير ملموسة، وتفاصيل معمارية فريدة وصفتها صاحبة مدونة "Eternal Arrival"، أليسون غرين، بأنها ليس لها مثيل في أي مكان آخر رأته.
وترى غرين أن للجمهورية الكثير من الإمكانيات السياحية، ومنها السياحة الدينية، فهي تحتضن ما يزعم المحليون أنه موقع أصحاب الكهف، إضافةً إلى العديد من الأضرحة الإسلامية التي لا تزال محفوظة بشكل جميل، وفقاً لما قالته في حديث مع موقع CNN بالعربية.
ومن أبرز المعالم التي يمكنك زيارتها في مدينة ناخيتشيفان هي ضريح نوح.
ووفقاً للأسطورة، يُعد هذا الضريح، الذي يتميز بقبته الذهبية وتفاصيله المزخرفة، المرقد الأخير للنبي نوح، والذي عُرف ببناء سفينة استعداداً للطوفان.
ولم يكن هذا الضريح موجوداً في برنامج رحلة غرين، إذ أنها قامت بزيارة سريعة له فقط. ولكن عند المرور به، حرصت غرين على العودة إليه، فقالت: "كان الأمر يستحق وقتاً إضافياً، لأنه جميل للغاية".
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I really can't get over how amazing Nakhchivan is - that's one of the things that makes me stop and realize how big the world is and how much there is to see. This Azerbaijani exclave is a place I had only read on lists like the Traveler's Century Club list - somewhere to check off. Before getting here, i knew very little about the region. But then I came and saw how beautiful it is and how much history there is. The city is one of the 2018 Capitals of Islamic Culture because of its wealth of important historic Islamic sites. This is the grave monument of the Prophet Noah, which is an important Islamic site but also shows how intertwined the figures from all three Judeo-Christian religions are. Today is our last day here, but I could easily stay weeks and weeks in this corner of the Caucasus.
وتتجذر علاقة جمهورية ناخيتشيفان مع قصة نوح بشكل عميق، إذ يؤمن الأذربيجانيون أن سفينته اصطدمت بجبل "إيلانداغ" بدلاً من جبل "أرارات" الموجودة عند الحدود الأرمنية التركية.
وأسفر ذلك إلى شكل قمته المحطمة إلى نصفين، حسب ما وضّحت المدونة.
وشرحت غرين: "يؤمن بعض الأشخاص أن الآثار التي قيل إنها تنتمي إلى نوح مدفونة في المستوى السفلي للضريح الحالي".
ويتكون الضريح من الجزء السفلي الأصلي الذي يعود إلى القرن الثامن، وأما الهيكل الذي يراه الزوار لدى زيارتهم، والذي يتميز بقبته الذهبية، فأشارت غرين إلى أنه بُني في عام 2006.
وصُمم الضريح على النمط الإسلامي التقليدي الذي تشتهر به جمهورية ناخيتشيفان، وفقاً لغرين.
وهناك العديد من الوجهات الأخرى التي تنصح غرين بزيارتها في مدينة ناخيتشيفان، وهي تتضمن ضريح مؤمنة خاتون.
ويمكن للمرء أيضاً زيارة مسجد "كوما" الذي يُعد المسجد الرئيسي في المدينة.