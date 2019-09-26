5 حقائق قد لا تعرفها عن أذربيجان

في أذربيجان.. استكشف هذه البحيرة الساحرة التي تكونت بسبب كارثة طبيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من موقع أصحاب الكهف، إلى جبل الأفاعي.. قد تظن أن أنه قد نفذت الوجهات التي تُحيط بها هالة من الغموض في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان، ولكنك على خطأ، إذ أن هناك وجهة أخرى يجب عليك ألا تفوتها.

السياحة الدينية

هناك الكثير لتكتشفه وتراه في جمهورية ناخيتشيفان بأذربيجان، فهي تتميز بطبيعة ساحرة غير ملموسة، وتفاصيل معمارية فريدة وصفتها صاحبة مدونة "Eternal Arrival"، أليسون غرين، بأنها ليس لها مثيل في أي مكان آخر رأته.

وترى غرين أن للجمهورية الكثير من الإمكانيات السياحية، ومنها السياحة الدينية، فهي تحتضن ما يزعم المحليون أنه موقع أصحاب الكهف، إضافةً إلى العديد من الأضرحة الإسلامية التي لا تزال محفوظة بشكل جميل، وفقاً لما قالته في حديث مع موقع CNN بالعربية.

ومن أبرز المعالم التي يمكنك زيارتها في مدينة ناخيتشيفان هي ضريح نوح.

00:50 في أذربيجان.. استكشف هذه البحيرة الساحرة التي تكونت بسبب كارثة طبيعية

ووفقاً للأسطورة، يُعد هذا الضريح، الذي يتميز بقبته الذهبية وتفاصيله المزخرفة، المرقد الأخير للنبي نوح، والذي عُرف ببناء سفينة استعداداً للطوفان.

ولم يكن هذا الضريح موجوداً في برنامج رحلة غرين، إذ أنها قامت بزيارة سريعة له فقط. ولكن عند المرور به، حرصت غرين على العودة إليه، فقالت: "كان الأمر يستحق وقتاً إضافياً، لأنه جميل للغاية".

وتتجذر علاقة جمهورية ناخيتشيفان مع قصة نوح بشكل عميق، إذ يؤمن الأذربيجانيون أن سفينته اصطدمت بجبل "إيلانداغ" بدلاً من جبل "أرارات" الموجودة عند الحدود الأرمنية التركية.

وأسفر ذلك إلى شكل قمته المحطمة إلى نصفين، حسب ما وضّحت المدونة.

وشرحت غرين: "يؤمن بعض الأشخاص أن الآثار التي قيل إنها تنتمي إلى نوح مدفونة في المستوى السفلي للضريح الحالي".

ويتكون الضريح من الجزء السفلي الأصلي الذي يعود إلى القرن الثامن، وأما الهيكل الذي يراه الزوار لدى زيارتهم، والذي يتميز بقبته الذهبية، فأشارت غرين إلى أنه بُني في عام 2006.

وصُمم الضريح على النمط الإسلامي التقليدي الذي تشتهر به جمهورية ناخيتشيفان، وفقاً لغرين.

ضريح مؤمنة خاتون في أذربيجان