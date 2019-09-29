ستيفن سيغال وزوجته يزوران مصر.. ما الذي وصفه بـ"الإعجاز البشري"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في جولة سياحية بدأت بمحطة الهرم الأكبر، قام الممثل العالمي، ستيفن سيغال، وزوجته بزيارة مصر، لتثير إعجابهما من ناحية عملية البناء.

وبحسب منشور لوزارة الآثار المصرية، عبر موقع "فيسبوك"، ذكرت أن مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محيي الدين، قد رافق الثنائي في جولة داخل هذه المنطقة الأثرية، التي أثارت إعجاب الممثل العالمي إلى حد كبير.

وبعد التقاط الثنائي صوراً تذكارية أمام الهرم الأكبر، وصف ستيفن سيغال عملية بناء هذا الصرح الأثري بـ"الإعجاز البشري".

وزارة الاثار: زيارة الممثل الأمريكي المشهور ستيڤن سيجال لمنطقة اثار الهرم استقبلت منطقة آثار الهرم الممثل الأمريكي... Posted by ‎Ministry of Antiquities وزارة الآثار‎ on Saturday, September 28, 2019

ووفقاً لما نشرته وزارة الآثار المصرية، أوضح محيي أن "سيغال وزوجته قد توجها أيضاً إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبو هول". كما وعد الثنائي بتكرار زيارتهما العام المقبل، تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

يُذكر أن الهرم الأكبر، أو هرم خوفو، يُعد من أشهر معالم مصر الفرعونية، إذ يقع خارج حدود القاهرة، في مكان يُعرف باسم هضبة الجيزة. ووفقاً لما نقلته هيئة تنشيط السياحة المصرية، تتكون أهرامات الجيزة من 3 أهرامات، أكبرها هرم خوفو، وهو الذي سيجعلك تشعر بصغر حجمك إلى جانبه. ويعد هرم خوفو، وهو الوحيد الذي مازال باقياً في مكانه حتى اليوم، أحد عجائب الدنيا السبع.