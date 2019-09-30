دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُجبرت إحدى الرحلات، التابعة لخطوط "كانتاس" الأسترالية، على العودة بعد انفجار إطار عجلة الطائرة، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.

وبحسب شبكة "Seven News" التابعة لـCNN، كانت الرحلة في طريقها من مدينة بريزبان إلى مدينة ماكاي يوم الأحد، إذ انفجر إطار العجلة، وهو مليء بالنيتروجين، مما تسبب في إتلاف جزء من جناح الطائرة.

وأخبر الركاب "Seven News" أنهم سمعوا صوت انفجار كبير. وبدوره، كان الطيار قد أعلن عن انفجار إطار العجلة.

واضطرت الطائرة أن تدور فوق ساحل "Sunshine Coast" الشرقي في ولاية كوينزلاند الأسترالية، لمدة ساعة ونصف قبل أن تعود إلى مدينة بريزبان. ويُذكر أن ركاب الطائرة، الذي بلغ عددهم 76 شخصاً، كانوا بأمان.

ووفقاً لـ"Nine News" التابعة لـCNN، أبلغ أحد المشغلين في مدرج الطائرة عن رؤية "مطاط منسدل بالجانب الأيسر"، كما وُجدت "قطعة كبيرة" من الإطار الممزق.

وأخيراً، استقل جميع الركاب طائرة أخرى للتمكن من السفر إلى وجهتهم في وقت لاحق من يوم الأحد. وبدورها، أوضحت خطوط "كانتاس" الجوية أنه لم يكن هبوطاً اضطرارياً وهي تحقق في حادثة انفجار الإطار، وذلك بحسب ما ذكرته "Seven News".