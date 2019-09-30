مطعم مرعب بالسعودية..هل سبق أن جربت "مصل الدماء" كشراب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا دخلت هذا المطعم في المملكة العربية السعودية، ستشعر حتماً بالذعر للوهلة الأولى.. فتخيل أن يستقبلك رجل برداء أبيض اللون وملطخ بالدماء، أو أن يقدم لك "مصل من الدم" كمشروب تتلذذ به.. أليس الأمر غريباً؟

وقد تظن أن هذه المشاهد لا يمكن رؤيتها سوى في الأفلام الهوليوودية ذات طابع المغامرة والرعب، ولكن ليس بعيداً أيضاً أن تراها في أحد مطاعم مدينة جدة، الذي يُعرف باسم "تريند".

لم يرد المشرف العام للمطعم السعودي، بسام العبدالله بحسب ما أوضح في حديث لموقع CNN بالعربية، أن يتشابه مطعمه مع المطاعم الأخرى، بحيث يزوره الأشخاص لتناول الطعام فقط، حيث أراد أن يميزه بأجواء "مرعبة" وفريدة من نوعها.

وبعيداً عن أطباقه الأوروبية العصرية المختلفة، يستمتع زوار المطعم بأجواء "تريند" الغريبة، والتي قد تثير مخاوفك قليلاً للحظات، حيث ستجد العاملين يتجولون في المطعم بأزياء مختلفة، تارة بهيئة تشارلي تشابلن وتارة أخرى بملابس "الزومبي".

وبالطبع، لا يمكن أن يعيش الزوار هذه الأجواء دون أن تُقدّم لهم العديد من أطباق الطعام والعصائر الغريبة من نوعها، أحدها مشروب "كوكتيل" بتركيبة خاصة، يبدو وكأنه مصل من الدماء. وقال العبدالله: "رغم أن مكوناته عادية، إلا أن تركيبته الخاصة تجعله لذيذاً وغريباً".