استضاف أردوغان وأمير قطر وغيرهم.. ما سر شهرة الشيف التركي بوراك الذي زار نانسي عجرم في منزلها؟

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الشيف التركي بوراك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد استضافته لأبرز الشخصيات المعروفة في العالم، نشر الشيف التركي، بوراك أوزدمير، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو يجمعه بالمطربة اللبنانية، نانسي عجرم، في منزلها بلبنان.

وبدوره، علّق الشيف بوراك على مقطع الفيديو، باللغتين التركية والعربية، قائلاً: "ما رأيكم هل الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم يجعل الطعام أكثر لذة؟".

وبعد أن استقبلته عجرم في منزلها، رحبت بنات المطربة اللبنانية ببوراك على طريقتهما الخاصة، وذلك من خلال ارتداء قمصان بيضاء، طُبعت عليها صورة الشيف التركي.

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وفي ختام مقطع الفيديو، شكر الشيف التركي عجرم على استضافتها بالمنزل، منتظراً قدومها إلى إسطنبول.

ولم يقم الشيف التركي بزيارة منزل عجرم فحسب بلبنان، حيث قصد منزل المطربة اللبنانية يارا أيضاً. ففي صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كتبت: "أشعر بالحيرة حول ما سأطبخه له على الغداء، لا أعلم كيف سأبهره".

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وصبحيّه لنصبّح عليكم بمفاجأة🙋‍♀ وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت😍 أحلى وأهضم وأقوى👨🏻‍🍳👌🏻 والله محتارة شو إطبخلو على الغدا🙄 مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟🤔😹 شكراً "شيف بوراك" لزيارتك🤗 نوّرتني وأسعدتني😄👍🏻 #يارا #شيف_بوراك #يارا_لوفرز Look who’s in town😍 Thanks for your Visit the best Chef ever @cznburak 🤗👌🏻😌 Always a pleasure meeting you😄💙 #chefburak #best #chef #home #beirut #Yaralb_lovers #Yara

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من هو الشيف التركي بوراك الذي استضاف أبرز الشخصيات المعروفة بمطعمه؟

يشتهر الشيف التركي بإعداد وجبات فريدة من نوعها، بحيث لا تزال حتى اليوم تُلاقي تفاعلاً واسعاً، عبر حسابه على "إنستغرام"، الذي يزيد عدد متابعيه عن 10 ملايين شخص.

ويُشار إلى أن الشيف التركي قد استضاف سابقاً الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. فبعد أن نشر بوراك فيديو يجمعه به، حصد المقطع ما يزيد عن الـ16 مليون مشاهدة.

وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد زار مطعم الشيف التركي "المدينة" في إسطنبول، حيث قدم له الغداء والحلويات على طريقته الخاصة.

وفيما يلي، أبرز مقاطع الفيديو التي ينشرها الشيف التركي بوراك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام":

 

 

 

 
 
 

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