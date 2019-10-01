استضاف أردوغان وأمير قطر وغيرهم.. ما سر شهرة الشيف التركي بوراك الذي زار نانسي عجرم في منزلها؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد استضافته لأبرز الشخصيات المعروفة في العالم، نشر الشيف التركي، بوراك أوزدمير، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو يجمعه بالمطربة اللبنانية، نانسي عجرم، في منزلها بلبنان.
وبدوره، علّق الشيف بوراك على مقطع الفيديو، باللغتين التركية والعربية، قائلاً: "ما رأيكم هل الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم يجعل الطعام أكثر لذة؟".
View this post on Instagram
Aile dostumuz ünlü star Nancy’e ve ailesine nazik daveti için teşekkür ederim @nancyajram 🤗❤️. شو رئيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع اطيب؟؟🤗❤️ Thanks a lot to big star Nancy and her family for their kind invitation🤗❤️ #nancyajram #czn #cznburak #kebap #künefe #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #singer
وبعد أن استقبلته عجرم في منزلها، رحبت بنات المطربة اللبنانية ببوراك على طريقتهما الخاصة، وذلك من خلال ارتداء قمصان بيضاء، طُبعت عليها صورة الشيف التركي.
وفي ختام مقطع الفيديو، شكر الشيف التركي عجرم على استضافتها بالمنزل، منتظراً قدومها إلى إسطنبول.
View this post on Instagram
İftara saatler kala Czn farkıyla karışık etli dolma sizlerle. BU YEMEĞİ SEVEN ARKADAŞINI YORUMDA ETİKETLE🤗❤️🔥. #smileybae #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #ramadan
ولم يقم الشيف التركي بزيارة منزل عجرم فحسب بلبنان، حيث قصد منزل المطربة اللبنانية يارا أيضاً. ففي صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كتبت: "أشعر بالحيرة حول ما سأطبخه له على الغداء، لا أعلم كيف سأبهره".
View this post on Instagram
وصبحيّه لنصبّح عليكم بمفاجأة🙋♀ وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت😍 أحلى وأهضم وأقوى👨🏻🍳👌🏻 والله محتارة شو إطبخلو على الغدا🙄 مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟🤔😹 شكراً "شيف بوراك" لزيارتك🤗 نوّرتني وأسعدتني😄👍🏻 #يارا #شيف_بوراك #يارا_لوفرز Look who’s in town😍 Thanks for your Visit the best Chef ever @cznburak 🤗👌🏻😌 Always a pleasure meeting you😄💙 #chefburak #best #chef #home #beirut #Yaralb_lovers #Yara
View this post on Instagram
Czn farkıyla Kokoroket sizlerle🤗❤️🥩. TAG YOUR FRIENDS❤️🤗😂🥩🙈. BU YEMEĞİ SEVEN ARKADAŞINI YORUMDA ETİKETLE🥩🙈❤️🤗. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #sweet #palestine #iraq #iran #syria #chef
من هو الشيف التركي بوراك الذي استضاف أبرز الشخصيات المعروفة بمطعمه؟
View this post on Instagram
Czn farkıyla Sac Medeniyetler Tava sizlerle🤗❤️🙏. BU YEMEĞİ SEVEN ARKADAŞINI YORUMDA ETİKETLEE😂🤗❤️. #smileybae #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #instavideo #instafood #food #kebap #künefe
يشتهر الشيف التركي بإعداد وجبات فريدة من نوعها، بحيث لا تزال حتى اليوم تُلاقي تفاعلاً واسعاً، عبر حسابه على "إنستغرام"، الذي يزيد عدد متابعيه عن 10 ملايين شخص.
View this post on Instagram
Bütün büyük başarıların arkasında özveri ve çalışmak olduğunu bizlere gösteren Reis-i Cumhurumuz Sn. @rterdogan ile🤗🇹🇷 President of Turkey Dear Recep Tayyip Erdoğan🤗🇹🇷. @tcbestepe #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #başkan #tc
ويُشار إلى أن الشيف التركي قد استضاف سابقاً الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. فبعد أن نشر بوراك فيديو يجمعه به، حصد المقطع ما يزيد عن الـ16 مليون مشاهدة.
View this post on Instagram
Katar Kralı değerli dostumuz Türkiye’mizin gerçek dostu Şeyh @tamim ziyaretimize geldi❤️🤗. Precious friend of us Sheik Tamim King of Qatar made us glad with his visitation❤️🇹🇷🇶🇦 @rterdogan @tcbestepe #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #qatar #doha #instaboy #instagram #tamim #althani
وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد زار مطعم الشيف التركي "المدينة" في إسطنبول، حيث قدم له الغداء والحلويات على طريقته الخاصة.
وفيما يلي، أبرز مقاطع الفيديو التي ينشرها الشيف التركي بوراك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام":
View this post on Instagram
Czn farkıyla odun ateşinde Testi İncik sizlerle🤗❤️. TAG YOUR FRIENDS😂❤️🤗. BU YEMEĞİ SEVEN ARKADAŞLARINI YORUMDA ETİKETLE😂❤️🙏🔥. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #food #instagram #instavideo #video
View this post on Instagram
Czn farkıyla Çıtır Kabak sizlerle🤗❤️. #happyhalloween TAG YOUR FRIENDS🍯😍. BU YEMEĞİ SEVEN ARKADAŞINI YORUMDA ETİKETLE🤪. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #food #instafood #instagram #video #instavideo