أول مقهى لـ"نبات القنب" يفتتح أبوابه في أمريكا

هذا المتحف يضم "أرجيلة حشيش" قد تكون الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يفتتح أول مقهى لنبات القنب، الثلاثاء، أبوابه في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وسيكون المقهى، والذي يحمل اسم "Lowell Farms: A Cannabis Cafe"، أول مطعم من المزرعة إلى المائدة يسلط الضوء على المطبخ ونبات القنب.

ومنحت مدينة "ويست هوليوود" 8 تراخيص لاستهلاك نبات القنب، ومن بين أكثر من 300 متقدم، حصلت مزارع "لويل" على أول ترخيص، بحسب المطعم، مما يجعلها أول شركة في الولايات المتحدة تحمل ترخيصاً قانونياً لاستهلاك الحشيش.

وتدربت رئيسة الطهاة في المطعم، أندريا درامر، بمدرسة "Le Cordon Bleu" لفنون الطهي وإدارة الضيافة في مدينة لوس أنجلوس. وفي عام 2012، أطلقت جمعية تعاونية، "VIP Elevation"، حيث اشتهرت بصنعها الطعام المخلوط بجزيئات نبات القنب واستضافت مشاهير مثل مغني الراب الأمريكي ويز خليفة.

وسيتمكن الضيوف من تدخين الماريجوانا في المقهى. ويحتوي المقهى، الذي تبلغ مساحته 5 ألف و900 قدم مربع، على فناء مخصص للمدخنين وغير المدخنين، وستكون المساحة الداخلية مخصصة للتدخين بالكامل.

وستتوفر أيضاً قطع الحشيش القابلة للاستهلاك.

وصرح المقهى في بيان "صُمم مقهى الحشيش لأننا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك وجهة يستطيع فيها الجميع الاستمتاع باستهلاك الحشيش بحرية في المجتمع. ويعد مقهى لويل بمثابة مساحة ترحب بخبراء نبات القنّب والذين يتطلعون إلى تجربة القنب في أجواء مرحبة".