في هذه البلاد.. قبعة تقليدية ترتبط بشرف الرجال وكرامتهم

قبعة تقليدية ترتبط بشرف الرجال وكرامتهم في أذربيجان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم تراجع أعدادهم، إلا أنه ما زال باستطاعتك مصادفة الرجال الكبار في العمر، وهم يرتدون قبعات "باباك" المصنوعة من صوف الحمل، حتى خلال أيام الصيف الحارة في أذربيجان. وتُعد هذه القبعات من أغطية الرأس الأكثر شعبية بين الرجال في البلاد، فما سبب الاهتمام بهذه القبعة؟
وترتبط مختلف العناصر من الأزياء الوطنية في مختلف بقاع العالم بدلالات معينة. وعندما يأتي الأمر إلى رجال أذربيجان، فتُعد قبعة "باباك" التقليدية من أكثر أغطية الرأس شعبيةً بينهم.
ولا يزال بإمكانك رؤية الرجال الذين يرتدون هذه القبعة في أرجاء البلاد.
وإليك بعض التفاصيل عن قبعة "باباك" التقليدية بأذربيجان وسبب أهميتها:
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بالنسبة لسكان أذربيجان، ترتبط هذه القبعة بصفات مثل الكرامة والشرف
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يعتبر الأذربيجانيون أن الرجال الذين يتمتعون بسمعة طيبة، هم الذين يرتدون قبعة "باباك"
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لا تتجسد صفات الرجل بارتداء القبعة فقط، إذ هناك أهمية كبيرة للطريقة التي يتعامل بها الرجال مع قبعاتهم. ومثلاً، إذا لم يهتموا بالمكان الذي يضعون فيه قبعاتهم، يعكس ذلك عدم اهتمامهم بشرفهم
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تكمن إحدى الشروط الأساسية لعمل هذه القبعة في عدم تجاوز عمر الصوف المستخدم فيها 3 أيام، وذلك لتجنب الحالة الزغبية التي يتحول إليها صوف الحمل بعد لعق أمه له بعد الولادة