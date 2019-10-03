في هذه البلاد.. قبعة تقليدية ترتبط بشرف الرجال وكرامتهم

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تعرف إلى طبق "ملك البيلاف" الأذربيجاني الذي لا تخلو منه الأعراس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم تراجع أعدادهم، إلا أنه ما زال باستطاعتك مصادفة الرجال الكبار في العمر، وهم يرتدون قبعات "باباك" المصنوعة من صوف الحمل، حتى خلال أيام الصيف الحارة في أذربيجان. وتُعد هذه القبعات من أغطية الرأس الأكثر شعبية بين الرجال في البلاد، فما سبب الاهتمام بهذه القبعة؟

وترتبط مختلف العناصر من الأزياء الوطنية في مختلف بقاع العالم بدلالات معينة. وعندما يأتي الأمر إلى رجال أذربيجان، فتُعد قبعة "باباك" التقليدية من أكثر أغطية الرأس شعبيةً بينهم.

ولا يزال بإمكانك رؤية الرجال الذين يرتدون هذه القبعة في أرجاء البلاد.

وإليك بعض التفاصيل عن قبعة "باباك" التقليدية بأذربيجان وسبب أهميتها: