السماح بـ"سكن المرأة بدون محرم" في فنادق السعودية يثير تفاعلا بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير نقلت عن هيئة السياحة والتراث في المملكة العربية السعودية قرارها بالسماح لسكن المرأة بدون محرم في المملكة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

صحيفة عكاظ السعودية نقلت في تقرير أن الهيئة هيئة السياحة اشترطت "تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو الإقامة لغير السعوديات) وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها".

تركي الحكير، عضو لجنة الإيواء السعودية، أوضح في مداخلة هاتفية على قناة روتانا خليجية أن "القرارات هذه جاءت بعد الصعوبات التي كنا نواجها في القطاع بالسابق، حيث لم يسمح سابقا تأجير النساء للغرف بدون محرم ولكن أمور الحياة تغيرت، وهذا الشي لازم احنا نتغير مع، فبناء عليه كانت القرارات موفقة والآن أصبح بمقدور المرأة أن تسكن في أي فندق موجود على مستوى المملكة بدون وجود أي محرم.."

وحول النتائج المتوقعة لهذا القرار، قال الحكير: "هذا القرار سيزيد من نسبة الإشغال وتسهيل عمل المرأة وتسهيل تواجدها والحصول".

وبرز وسم حمل اسم "سكن المرأة بدون محرم" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما ورد وتداوله نشطاء عليه: