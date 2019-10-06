يجذب آلاف الأشخاص.. هل هذا هو الموقع الذي رقد فيه "أصحاب الكهف"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قصة "أصحاب الكهف" هي قصة مألوفة للكثير منا، ومن المؤكد أنك تريد التعرّف إلى موقع حصول تلك القصة المثيرة الاهتمام. وما هي البلاد التي تعتقد بأنها تحتضن هذا الكهف؟

ويؤمن الأذربيجانيون أن هذا الكهف "المقدس" موجود في بلادهم، وفقاً لما قالته عالمة الجغرافية الأذربيجانية، فريدة يوسفلي في حديث مع موقع CNN بالعربية.

وقررت يوسفلي زيارة هذا الموقع بنفسها لسماعها العديد من القصص المثيرة عن هذا الكهف من جدها منذ الصغر، فقالت: "بصفتي مسلمة، هذا النوع من الأماكن لها قيمة روحية بالنسبة إلينا، فقررت الذهاب إلى هناك".

وإليكم بعض الحقائق والاعتقادات عن موقع أصحاب الكهف في أذربيجان، وفقاً لما قالته يوسفلي: