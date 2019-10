ويركز المتحف القبطي في القاهرة على عرض مجموعة من الأعمال الفنية والتحف للحضارة القبطية في مصر، والمسيحيين الذين ينسبوا عقيدتهم إلى القرن الأول الميلادي والعمل الإنجيلي للقديس مرقس.

وتحيط الحدائق بالمتحف بالإضافة إلى 6 كنائس قبطية قديمة.

متحف الأقصر

كُشف النقاب عن متحف الأقصر في عام 1975 كأول متحف معاصر في مصر، ويقع على ضفاف نهر النيل بجانب معبد الأقصر الشاهق.

ويسلط متحف الأقصر الضوء على أثمن مقتنياته.

وتشمل المعروضات إعادة بناء جزئي لمعبد أخناتون النادر، وتمثال "أمنحتب الثالث" بالحجم الطبيعي مع إله التمساح سوبك، ومومياوات الفراعنة رمسيس الأول وأحمس الأول.

متحف العلمين العسكري

يقع متحف العلمين العسكري على الساحل الشمالي الغربي لمصر، ويروي حكايات عن معارك عام 1942 التي حسمت مصير مصر، وبالتالي مصير الشرق الأوسط بأكمله، خلال الحرب العالمية الثانية.

وتعد الدبابات القديمة، وقطع المدفعية، والطائرات بمثابة عناصر الجذب الرئيسية هناك.

وعلى مشارف مدينة العلمين، يوجد بالقرب من مقبرة حرب الكومنولث، والتي تضم أكثر من 7 آلاف قبر، نصب تذكاري للحرب الألمانية والإيطالية.

متحف جاير أندرسون

تحتفظ القاهرة بالعديد من المساكن التاريخية، بما في ذلك بيتين اثنين من القرن السابع عشر في مجمع جاير أندرسون بحي السيدة زينب، بيت الكريدلية، الذي بني عام 1632، وبيت آمنة بنت سالم، الذي بني عام 1540.

وأُطلق على المتحف اسم الرائد البريطاني المتقاعد، جاير أندرسون، الذي قام بترميم البيتين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، بالمفروشات والأعمال الفنية القديمة.

والجدير بالذكر أن المتحف ظهر في فيلم "جيمس بوند" لعام 1977 بعنوان "The Spy Who Loved Me".

ومن بين متاحف البيوت التاريخية الأخرى في القاهرة، قصر عابدين المذهل، ومنزل أمير الشعراء أحمد شوقي، وقصر عائشة فهمي، الذي أعيد افتتاحه مؤخراً في جزيرة الزمالك.