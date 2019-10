يتتبع المصور والمستكشف الفرنسي، يان بغيتي دو فلوني، مسار الرحالة الأسطوري ابن بطوطة، عبر مشروع "السفر: على خطى ابن بطوطة" (Al Safar: In the footsteps of Ibn Battuta). والذي يهدف إلى إبراز التنوع في التقاليد، والثقافات، وزرع التفاهم.