دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن برز وسم "اعفاء تركي آل الشيخ"، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عدداً من التغريدات، التي تعد بمثابة رد على منتقدي حفلات موسم الرياض.

وفي مقطع فيديو عبر موقع تويتر، قال آل الشيخ: "أتمنى أن لا أسمع أنه ليس لديكم سوى الأغاني.. يحتضن موسم الرياض 3 آلاف فعالية، خصص 50 منها فقط للأغاني".

ورداً على ما قاله آل الشيخ، غرّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عبدالهادي بن أحمد المنصوري قائلاً: "كل الجهود من بعدك معالي المستشار رياضنا تستحق.. وبإذن الله موسم استثنائي كبير يخطف أنظار الكل محلياً ودولياً".

ويُشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عدداً من تعليقات الأشخاص والفيديوهات التي تشيد بإنجازاته في موسم الرياض.

وعلى سبيل المثال، قال الفنان السعودي، رابح صقر، إن رئيس هيئة الترفيه هو "سبب نجاح المواسم التي أقيمت في جميع المناطق"، بينما قال الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله: "أحييك على هذا الجهد والتغيير.. نحتاج إلى أكثر من تركي واحد.. فلا شك أن تركي آل الشيخ قد حرّك الساحة".

يُذكر أن وسم "إعفاء تركي آل الشيخ" قد برز بعد اعتراضات من نشطاء على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه، في حين قام آل الشيخ بإعادة نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية بتويتر.