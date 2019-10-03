طريق "الصراط" في جازان.. هل هو الأخطر في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز وسم "إعفاء تركي آل الشيخ"، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بين أبرز الأوسمة المتداولة في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس.

الوسم برز بعد اعتراضات من نشطاء على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه، وعلى وسم حمل اسم "اعفاء تركي الشيخ"، في حين قام آل الشيخ بإعادة نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية بتويتر.

وكان آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو بأقل من دقيقة يقدم فيه موسم الرياض، وقال فيه: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: