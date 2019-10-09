نشر الأربعاء ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2019

لمحبي التفاح.. لم لا تنضم لهذا المهرجان الفريد الذي يحتفل بهذه الثمار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد فاكهة التفاح رمزاً لمدينة قوبا الأذربيجانية. ويتبيّن حب السكان لهذه الفاكهة خلال المهرجان الذي يُقام للاحتفال بها كل عام!

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، تتزين مدينة قوبا الأذربيجانية بالألوان الزاهية لفاكهة التفاح، وذلك أثناء مهرجان التفاح.

وإليك النشاطات التي يتضمنها مهرجان قوبا السنوي للتفاح في أذربيجان: