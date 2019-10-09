لمحبي التفاح.. لم لا تنضموا لهذا المهرجان الفريد في أذربيجان الذي يحتفل بالثمار الحمراء؟

سياحة
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لمحبي التفاح.. لم لا تنضم لهذا المهرجان الفريد الذي يحتفل بالثمار الحمراء؟
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لمحبي التفاح.. لم لا تنضم لهذا المهرجان الفريد الذي يحتفل بهذه الثمار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد فاكهة التفاح رمزاً لمدينة قوبا الأذربيجانية. ويتبيّن حب السكان لهذه الفاكهة خلال المهرجان الذي يُقام للاحتفال بها كل عام! 

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام،  تتزين مدينة قوبا الأذربيجانية بالألوان الزاهية لفاكهة التفاح، وذلك أثناء مهرجان التفاح.

 وإليك النشاطات التي يتضمنها مهرجان قوبا السنوي للتفاح في أذربيجان:

  • يضم المهرجان مسابقات عديدة مثل مسابقة أكبر تفاحة، والتفاحة الأكثر لذة للمذاق

  •  تؤدي فرق فنية رقصات تقليدية احتفالاً بهذه الفاكهة

  • خلال هذا المهرجان، سيجد الزوار أيضاً أطعمة تتكون بشكل أساسي من التفاح، مثل المربى، والعصائر، والحلويات

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