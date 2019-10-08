نشر الثلاثاء ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2019

ما سبب اختيار السعودية 51 دولة فقط في التأشيرة السياحية الجديدة؟

بين السعودية ومصر.. جولة حول مواقع تراثية بقائمة "اليونيسكو"

استكشف أول متحف تحت الماء في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسعى المملكة العربية السعودية إلى فتح أبوابها أمام السياحة الدولية، بعد أن أطلقت، الشهر الماضي، برنامج جديد للتأشيرة السياحية، يضم 51 دولة من حول العالم. ولكن ما هي الخطوة غير المتوقعة التي تتخذها السعودية لجذب السياحة الدولية؟

وتخطو المملكة خطوة جديدة وغير مسبوقة نحو تشجيع السياحة الدولية، وذلك من خلال السماح للسياح الأجانب غير المتزوجين بمشاركة غرف الفنادق أثناء تواجدهم في البلاد.

تحتوي قرية رجال ألمع الجبلية على 60 قصراً طينياً وأعيد تأهيلها من قبل هيئات السياحة باعتبارها واحدة من مناطق الجذب الرئيسية في المملكة العربية السعودية

وأكد متحدث رسمي لـCNN، ما جاء في تقرير صحيفة عكاظ السعودية، أن "الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني وافقت مؤخراً على اللوائح الجديدة للإقامة السياحية".

سيحول مشروع البحر الأحمر واسع النطاق بالمملكة العربية السعودية منطقة ساحلية إلى منتجعات شاطئية وصحراوية وجبلية فاخرة

وكان على السياح، سابقاً، تقديم وثيقة تثبت علاقة الزواج قبل السماح لأي ثنائي بمشاركة غرف الفنادق. ولا يزال يتعين على المواطنين السعوديين القيام بذلك، ولكن تم تيسير القواعد للزوار الدوليين.

يقع هيكل القصر الفريد من الحجر الرملي والمصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في محافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية

وللمرة الأولى، ستتمكن النساء، اللاتي يسافرن بمفردهن، من حجز غرف الفنادق، ولكن سيبقى من المتوقع منهن الالتزام بارتداء ملابس محتشمة، وفقاً لقواعد التأشيرة الجديدة.

يحتوي ميناء البحر الأحمر الذي يعود للقرن السابع على المزيد من العجائب المدونة من قبل اليونيسكو

وفي السابق، كان يتعين على الزائرات اللواتي بأتين لأداء فريضة الحج أن يرافقهن "محرم"، إذا لم تتجاوز أعمارهن الـ 45 عاماً.

يعود تاريخ القلعة مع المباني إلى القرن 15 وهي اليوم أحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي الخمسة في المملكة

وتأمل السعودية في جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، حيث تساهم السياحة بنسبة 10٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وتستثمر السعودية مليارات الدولارات في بناء منتجعات جديدة، وحدائق ترفيهية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كنوزها من المواقع الأثرية.

ويزور السعودية سنوياً ما يقارب مليوني مسلم لإقامة شعائر فريضة الحج.

وبموجب القواعد الجديدة، يجوز للزوار من المسلمين دخول البلاد لأداء مناسك العمرة باستخدام تأشيرة سياحية، ولكنهم سيحتاجون إلى تأشيرة الحج والعمرة أيضاً.