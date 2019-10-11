في فيتنام.. هانوي تخطط لإغلاق مقاهي "شارع القطار" الشهير

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- تتخذ السلطات الفيتنامية إجراءات صارمة على المقاهي التي تصطف على أحد أشهر طرق العاصمة هانوي، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأزمة اكتظاظ السياح والسلامة العامة.

وفي معبر "الحي القديم" بالعاصمة الفيتنامية، هانوي، والمعروف باسم "شارع القطار"، تنطلق القاطرات على خط سكة حديد نشط يقع على بعد بوصات من المنازل والمباني الأخرى.

ويعد هذا القرب بين خط سكة حديد القطارات والمنازل السكنية سبباً مباشراً في شهرة هذه المنطقة بين السياح في عاصمة فيتنام.

ومع ذلك، أمرت حكومة بلدية هانوي، بقيادة هيئة النقل المحلية، بإغلاق المقاهي، الواقعة بجانب خطوط سكة القطارات، المشهورة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، والتي افتتحت لتلبي احتياجات الطفرة السياحية الهائلة، بحلول 12من أكتوبر/تشرين الأول.

وتشير السلطات إلى أن "الخطر على حياة الإنسان" هو الدافع الرئيسي لإغلاق المقاهي. ويبدو أن الوضع قد وصل أشده، في 6 من أكتوبر/تشرين الأول، الأحد، عندما أُجبر قطار كان مسافراً عبر سكة هانوي إلى تحويل مساره بسبب وجود عدد هائل من السياح على السكة الحديدية، والتي بناها الفرنسيون في عام 1902.

وقال نائب رئيس الإدارة الوطنية للسياحة في فيتنام، ها فان سيو، في مؤتمر صحفي: "رغم أن مقاهي السكك الحديدية تجتذب السياح، إلا أنها تنتهك بعض اللوائح".

ولم يذكر سيو لوائح محددة، ولكنه أشار إلى أن الشارع شكّل أزمةً لبعض الوقت.

وفي عام 2018، قال الكاتب المقيم في فيتنام، ديف فوكس، لـCNN إن "السياحة المفرطة هي كلمة طنانة جديدة لشيء كان يحدث منذ فترة طويلة".

وبما أنه أحد سكان هانوي منذ فترة طويلة، فقد شهد تحول "شارع القطار" من وجهة حديثة رائعة إلى وجهة غير آمنة.

وعندما يتعلق الأمر بالسياحة، تواجه بعض الوجهات تحدياتٍ أكثر من غيرها. وبينما تستطيع حكومة هانوي إغلاق المقاهي، إلا أنه من الصعب إغلاق شارع عام يسكنه السكان المحليون.

ومع ذلك، فإن السيطرة على الحشود، والحد من سلوك وسائل التواصل الاجتماعي السيئ يمثل مشكلة مستمرة في قطاع السياحة والسفر، بما في ذلك الوجهات الأخرى في آسيا.

وفي إندونيسيا، اُتخذت خطوات لتقييد وصول المسافرين إلى جزيرة كومودو، وهي موطن لنوع السحالي الشهير، تنين كومودو. وفي البداية، خططت إندونيسيا لإغلاق الجزيرة أمام السياح بشكل نهائي، ولكنها استقرت على خطة تمكن وصول فئة محدودة من الزوار، الذين يمكنهم دفع رسوم دخول عالية.

وبالقرب من تايلاند، أُغلق خليج مايا الشهير، والذي اشتهر خلال ظهوره في فيلم "The Beach"، منذ عام 2018، لإصلاح الأضرار البيئية.