دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو من مسلسل "طاش ما طاش" وكيف كان وضع السياحة في المملكة قبل 10 سنوات.

وقال آل الشيخ في تعليق على الفيديو: "كانت قبل 10 سنوات حلم وشيء مستغرب.. وبدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد صاحب الرؤية، أصبحت واقع وحقيقة... تخيل".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي عن البدء باعتماد تأشيرة سياحية جديدة، في خطوة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي والذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجابا، ولكن لماذا حُصرت هذه التأشيرة على 51 دولة فقط؟

أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث السعودي، قال في حفل إطلاق التأشيرة الجديدة: "إننا الليلة لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضا بالمُستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، ونحن بهذا نحق رؤية المملكة".

وتابع الخطيب قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها: "يسرني الإعلان عن استقطاب 115 مليار ريال (نحو 30 مليار دولار) حتى الآن وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة".