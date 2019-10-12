دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تخطط لعطلتك القادمة، لا تكون الأنشطة التي ستقوم بها لدى وصولك الأمر الوحيد الذي ستفكر فيه، إذ أنك ستعطي أهمية أيضاً للفندق الذي ستمكث به. ولذلك، لم لا تختار المكوث في هذا الفندق الذي لُقب بالأفضل لعام 2019؟

وبتفاصيله التي توحي بالحيوية والأناقة"، وغرفه ذات الأسقف العالية، إضافةً إلى أثاثه الذي يمزج بين القطع المعاصرة والغريبة، أثار فندق "Casa Fortunato" في لشبونة إعجاب الفريق الذي يقف وراء خدمة حجز الفنادق "Mr & Mrs Smith"، إلى درجة أنه لُقّب بأفضل فندق لعام 2019 (Best Smith Hotel 2019).

وتُعد هذه الفئة الأولى في جوائز "Mr & Mrs Smith" السنوية.

وقال مؤسس شركة "Mr & Mrs Smith"، جيمس لوهان، إن الفندق يُجسد مفهوم "البوتيك"، وذلك خلال كونه فندقاً مكوناً من 9 أجنحة، وتديره عائلة.

وكان الفندق واحداً من الفنادق الـ12 التي تم تكريمها في حفل عشاء صحفي وحصري في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول.

ليالي المواعدة وغرف نوم مثيرة

وأما بالنسبة لأفضل حانة للتوجه إليها أثناء المواعدة في المساء، فاختارت الشركة حانة "Bar Marilou"، في فندق "Maison de la Luz" في لويزيانا بالولايات المتحدة. وفيها، "سيتم إغرائكم باللمسات الحسيّة ، والأعمال الفنية ذات الميول المحلية".

حانة "Bar Marilou"، في فندق "Maison de la Luz" في لويزيانا بالولايات المتحدة.

وأما غرفة النوم الأكثر إثارة في العالم، فهي توجد في آسيا، وفي فندق "Joali Maldives" بالتحديد.

تتواجد غرفة النوم الأكثر إثارة في "Joali Maldives"، وفقاً لخدمة حجز الفنادق "Mr & Mrs Smith".

ونال المنتجع مديح شركة الحجز بسبب جرأتهم، وتُجسد الفيلا التي تسمى "Sunset Water" في الفندق "قمة رؤيتهم الاستثنائية"، وهي توفر إطلالات للمحيط، والحديقة، والشاطئ.

فنادق أخرى رائدة في آسيا، وأوروبا

ومن بين الفنادق الأخرى الفائزة في آسيا، حاز فندق "Datai Langkawi" الماليزي على لقب أفضل فندق عائلي.

فندق "Datai Langkawi" في ماليزيا.

وفي أوروبا، سمي فندق "Palazzo Daniele" في إيطاليا بالفندق الأكثر أناقة، وذلك لمزجه بين الحرفية الإيطالية، والتفاصيل الغريبة.

فندق "Palazzo Daniele" في إيطاليا.

وحاز منتجع "Euphoria Retreat" على جائزة أكثر منتجع تدليلاً لزواره.

منتجع "Euphoria Retreat" في ميستراس، اليونان.

ويوفر المنتجع حمامات ساخنة، وحمامات البخار بالأشعة تحت الحمراء، وغرفة للتأمل.

وفي فئة أفضل فنادق البوتيك الاقتصادية، فيمكن للمرء زيارة "Sands Hotel & Spa" في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة.

"Sands Hotel & Spa" في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة.

ويفتخر الفندق بهيكله الخارجي ذو اللون الوردي الفاتح، وأثاثه من منتصف القرن، والذي تشتهر بها هذه الزاوية من كاليفورنيا.