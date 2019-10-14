دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد المدينة المفقودة في بيرو، "ماتشو بيتشو"، من إحدى الوجهات الشهيرة في العالم. ولكن، هل تعلم أن هناك وجهة شبيهة بها في منطقة القوقاز؟ وهي تقع في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان بالتحديد!

وفي كل عام، يتزايد عدد السياح المتجهين إلى مدينة "ماتشو بيتشو" في بيرو. ولكن، إذا كنت ترغب في استكشاف "مدينة ضائعة" لا تزال مخفية عن أعين الكثيرين، فيمكنك القيام بذلك في منطقة القوقاز.

ومن المؤكد أنك لم تسمع عن قلعة "ألينجا" سابقاً. وتقع هذه القلعة في أعلى جبل يدعى "ألينجا" أيضاً في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان.

وإليك بعض المعلومات عن قلعة "ألينجا" في أذربيجان:

بسبب تشابهها مع مدينة "ماتشو بيتشو"، أصبحت القلعة تُعرف بـ"ماتشو بيتشو أذربيجان" بين المحليين في البلاد

يجب أن تكون مستعداً لبذل الجهد، إذا كنت تخطط لزيارة قلعة "ألينجا"، فتماماً مثل المدينة المفقودة لشعوب الإنكا الواقعة بين جبال الأنديز، تقبع القلعة في أعلى قمةٍ يصعب الوصول إليها

يزعم البعض أن القلعة تعود إلى ألفين عام، وكانت تُعتبر من إحدى أقوى الحصون خلال زمنها

استدعى تاريخ القلعة المضطرب والمزدخر بالنزاعات ضرورة القيام بعملية ترميم لم تكن سهلة بسبب موقعها الذي يصعب الوصول إليه

إذاً، هل أنت مستعد للشعور بالقليل من التعب في سبيل فرصة استكشاف هذه القلعة؟