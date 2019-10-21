دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبلت منطقة "نيوم" في المملكة العربية السعودية مؤخراً أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة.

وتضمن أول وفد سياحي نسائي في منطقة "نيوم" في المملكة العربية السعودية أكثر من 20 امرأة، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

منطقة "نيوم" في السعودية تستقبل أول وفد سياحي نسائي.

وخلال الرحلة التي بدأت من منطقة تبوك، تمكنت السائحات من التعرف على ما تحتضنه منطقة "نيوم" من مختلف المعالم البيئية منها والأثرية.

وأثناء الرحلة التي استمرت لـ19 ساعة، مرّت السائحات بمحافظة البدع، ثم إلى مغايير شعيب.

تضمن أول وفد سياحي نسائي في منطقة "نيوم" في المملكة العربية السعودية أكثر من 20 امرأة. (الصورة من موقع: https://scth.gov.sa)

وبعد ذلك، استكشف الوفد أيضاً مركز مقنا، ومقر عين موسى الأثري، ليصل إلى طيب اسم، ليعود بعد ذلك إلى رأس الشيخ حميد، ثم إلى تبوك.

وأوضحت المرشدة السياحية، هبة العائدي، أن هذا الوفد السياحي يُعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، وفقاً لما ذكره موقع الهيئة.

وتم الإعداد لهذه الجولة السياحية مسبقاً من قبل امرأتين تعملان في مجال الإرشاد السياحي في منطقة تبوك، وبالتعاون مع القطاعات المعنية في المنطقة.

وأشارت العائدي أيضاً إلى أن هذه الرحلات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك، وتعريف السائحات السعوديات أو غيرهن على معالم المنطقة، وذلك خلال رحلة تأتي تحت اسم "اكتشف نيوم".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن مشروع لإنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر يحمل اسم "نيوم"، الذي يأتي في إطار استراتيجية طموحة بهدف تنويع الاقتصاد، والحد من الاعتماد على عوائد النفط.

وتبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع، ويمتد من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية.