يجذب آلاف الأشخاص.. هل هذا هو الموقع الذي رقد فيه "أصحاب الكهف"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دائماً ما تصاحب الأماكن "السحرية"، العديد من الأساطير التي تتناقلها الأجيال، فما هي الأساطير التي يتم تناقلها عن جبل "باباداغ" الذي يعتبره الأذربيجانيون مقدساً؟ وهل يعقل أن يكون هناك ما يربط هذا الجبل في القوقاز بالمملكة العربية السعودية، يا ترى؟

ويُعد جبل "باباداغ" من إحدى أكثر الجبال ارتفاعاً بأذربيجان.

ولدى زيارته، سترى العديد من الأشخاص الذين يأتون إليه من مختلف بقاع أذربيجان، فهو يُعتبر مكاناً مقدساً بالنسبة إليهم، لقدرته على تحويل الأمنيات إلى حقيقة.

وتدور الأساطير المتداولة عن جبل "باباداغ" في أذربيجان حول راعي يُدعى هازرات بابا، وفيما يلي، نسختين من تلك الأساطير: