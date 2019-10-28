كيف يمكن لهذه البراكين في "أرض النار" أن تمنحك الصحة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الغطس داخل بركان.. قد تبدو هذه فكرة سيئة للغاية لن يقوم بها أي شخص عاقل. ولكن، لا تقلق، فإن البراكين التي نتحدث عنها ليست مليئة بالحمم الساخنة والمؤذية، بل مواد قد تعيد لك عافيتك بطريقة أو بأخرى.

وتُعد البراكين الطينية في أذربيجان من الظواهر الطبيعية التي تدهش السياح بسبب تضاريسها المتشققة وتلالها التي تبدو وكأنها من خارج العالم.

تُعد البراكين الطينية في أذربيجان من الظواهر الطبيعية التي تدهش السياح.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أكّد رئيس قسم البراكين الطينية في معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع إلى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية، أديل علييف أنه "لا يوجد هناك أي مكان مماثل لأذربيجان"، مضيفاً أن السياح ينجذبون إلى مختلف المشاهد الطبيعية في البلاد، ونشاطات براكينها.

يصل عدد البراكين الطينية في أذربيجان إلى أكثر من 400 بركان.

ووُصفت البراكين الطينية في منطقة شبه جزيرة أبشيرون في أذربيجان في ملاحظات الرحالة قديماً، إذ أنها ظهرت في كتاباتهم في القرنين الحادي عشر والقرن الرابع عشر، بحسب ما قاله علييف.

الفوائد الصحية العديدة لبراكين الطين في "أرض النار" أذربيجان

وتعود استخدامات الطين البركاني قديماً إلى البلدان التي تتواجد فيها البراكين الطينية، وفقاً لما ذكره علييف.

وفي إيطاليا، اُستُخدم الطين البركاني منذ القرن السادس عشر، بينما اُستُخدم في روسيا وأذربيجان في بداية القرن التاسع عشر، والقرن العشرين.

وتوفر البراكين الطينية الغنية بالأملاح المعدنية، والمركبات العضوية، والعناصر النادرة خصائص شفائية لجسم الإنسان، فهي تحتوي على مكونات مفيدة طبياً، مثل: اليود، والبروم، والبورون، والحديد، وغيرها من المواد.

على خلاف البراكين العادية، لا تحتوي البراكين الطينية على حمم أو صهارة.

واستخدم الأطباء في أذربيجان الطين البركاني لعلاج أكثر من 10 أمراض، وفقاً لما قاله علييف، مثل: الأمراض التي تتعلق بالجهاز العصبي، والمفاصل، والعمود الفقري، والمسالك البولية، وأمراض النساء.

وللبراكين الطينية خصائص تجميلية أيضاً، إذ أشار مدير محمية الدولة الطبيعية في أذربيجان، جيهون باشاييف، في مقابلة مع CNN في عام 2018 أنه في حال معاناة المرء من الندبات، فإنه يمكن للبراكين الطينية أن تخفي هذه الندبات.

بعض البراكين الطينية مناسبة للغطس.. ما الذي تنتظره؟

ويصل عدد البراكين الطينية في أذربيجان إلى أكثر من 400 بركان طيني.

تُعد البراكين الطينية في أذربيجان من الظواهر الطبيعية التي تدهش السياح.

وعلى عكس البراكين العادية، لا تحتوي البراكين الطينية على حمم أو صهارة. ولذلك، لا يكون الطين ساخناً، وقد تصل درجة حرارته إلى 22 أو 23 درجة مئوية، ويعني ذلك أن بعض البراكين الطينية مناسبة للغطس فيها.

وأشار علييف إلى أن السياح الذين يأتون إلى باكو، وخصوصاً كبار السن منهم، يستخدمون هذا الطين. ومن المفيد استخدامه في السياحة الصحية.