دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد لا يشبه هذا الفندق بمصر أي فندق آخر قمت بزيارته، فإذا كنت تبحث عن مكان للاسترخاء بعيداً عن ضجيج وضوضاء المدينة، قد يكون هذا الفندق الأنسب لك.

ويقدم فندق "أدرير أميلال"، الذي افتتح في عام 2000، تجربة فريدة من نوعها.. وفي أجواء مليئة بالسكينة والطمأنينة، تخيل أن تقضي يومين كاملين بلا استخدام الكهرباء والهواتف النقالة!

ربما تجد الأمر مستحيلاً للوهلة الأولى، ولكن ستغير رأيك حتماً بمجرد ما أن تقرر خوض هذه التجربة، التي ترتكز على الطبيعة وأجوائها. ورغم أن الفندق يمنع استخدام الكهرباء، إلا أنه في الواقع يستبدلها بشموع النحل، التي تضفي طابعاً رومانسياً.

كما أنه ليس بإمكانك التجول في الفندق بحرية، والهاتف النقال موجود بحوزتك. وقال المدير العام للفندق، توماس وليام، في حديث مع موقع CNN بالعربية: "يجب استخدام الهواتف النقالة بشكل سري حتى لا تتسبب بإزعاج الضيوف، الذين يحاولون الفرار من ضوضاء المدينة".

وإذا ظننت أنك ستشعر بالملل، فأنت مخطئ! ويحرص فندق "أدرير أميلال" على تشجيع ضيوفه على البقاء وتمديد إقامتهم من خلال نشاطات عديدة، أبرزها ركوب الخيل، والتدليك، والعلاج بالطين، وتناول الطعام الصحي.

ولا يتميز الفندق رملي اللون بأجوائه القريبة من الطبيعة فحسب، وإنما بأثاثه وإكسسواراته أيضاً، فجميعها مبنية من خشب الزيتون، والملح، والرمال، والصخور.

ويُشار إلى أن فندق "أدرير أميلال" يقع على بعد 16 كيلومتراً من واحة سيوة، التي تتميز ببحيرات مياهها العذبة، والكثبان الرملية العملاقة.