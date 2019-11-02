طيّار متدرّب يهبط بطائرة بعد أن أغمي على مُدرّبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتنفس الصعداء عندما يحين وقت صعود الطائرة بعد قضاء وقت طويل في صالة الانتظار. ولكن، لدى وصولك إلى مقعدك واستعدادك للاسترخاء، تظهر مشكلة في الطائرة، والآن، يجب على جميع الركاب الانتظار إلى أن تصل قطعة غيار جديدة قبل أن تتمكن الناقلة الجوية من التحليق في الهواء. ولكن، هل سبق أن تساءلت ما الذي يجري وراء الكواليس أثناء انتظارك للإقلاع؟

إن "AJW Group" هي شركة طيران مسؤولة عن توفير قطع غيار لحوالي 6 آلاف طائرة حول العالم.

ويتراوح عملائها من شركات طيران منخفضة التكلفة مثل "Easy Jet"، إلى شركة "Bombardier" المتخصصة في تصنيع ناقلات جوية خاصة لرواد الأعمال.

وحصلت شبكة CNN مؤخراً على جولة في مقر "AJW Group" في المملكة المتحدة، والتي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، لاستكشاف كيف يبدو مصنع خاص لقطع غيار الطائرات.

وراء الكواليس

وفي داخل مقر الشركة الواسع، يتواجد مستودع عملاق يضم كل ما قد تحتاج إليه على متن طائرة، من منظف المراحيض، وأحزمة الأمان، وغيرها.

وفي مبنى مكتبي زجاجي مجاور، يوضح الرئيس والمدير التنفيذي، كريستوفر وايتسايد، وهو خبير طيران تولى على "AJW" قبل 15 عاماً، كيف تعمل الشركة.

إن "AJW Group" هي شركة طيران مسؤولة عن توفير قطع غيار لحوالي 6 آلاف طائرة حول العالم.

وقال وايتسايد: "نحن نمتلك الأصول ونُديرها بشكل رئيسي".

وأضاف المدير التنفيذي قائلاً: "نحن نحتفظ بها في مستودعات مخصصة، أو ننقلها حول الشبكة العالمية، ونحن نصلح تلك القطع أيضاً".

وتكمن أول خطوة في تحديد قبطان الطائرة للمشكلة، وقد تمتلك الخطوط الجوية قطعة غيار يستطيع المهندس استخدامها، وفي هذه الحال يتم حل المشكلة في الموقع.

وإذا لم تتوفر لديهم قطعة الغيار، فسوف يتصلون بشركات مثل "AJW"، وفقاً لما قاله وايتسايد.

لدى مستودع شركة "AJW Group" في المملكة المتحدة قطع جاهزة ليتم شحنها إلى الطائرات في جميع أنحاء العالم

وستحرص خطوط الطيران على حل المشكلة بسرعة، إذ أن الأمر قد يكلفها آلاف الدولارات خلال ساعة.

وأكّد وايتسايد: "إن الأرقام هائلة".

الحرص والعناية اللازمة

ويتعامل الموظفين في "AJW Group" مع البضائع الخطرة بانتظام، ولذلك، يجب عليهم أخذ مصدر القطعة بعين الاعتبار، وأين يمكنها أن تذهب لاحقاً.

وفي داخل مقر الشركة الواسع، يتواجد مستودع عملاق يضم كل ما قد تحتاج إليه على متن طائرة، من منظف المراحيض، وأحزمة الأمان، وغيرها

وقال مدير العمليات في الشركة، أندي سميث، إنه إذا قام شخص بشراء قطعة غيار منهم، يجب عليهم الاهتمام بما سيقوم به المشتري مع تلك القطعة، فقال: "لا يمكنك فقط إعطائه لهم وتفكر: حسناً، إنها ليست مشكلتي".

وبمجرد أن تصبح القطعة جاهزة للشحن إلى الناقلة الجوية، يتم إرسالها مع جهاز تتبع ليتمكن الجميع من معرفة موقعها.

مع أن التكنولوجيا يلعب دوراً هاماً في المستودع، إلا أنه يجب فحص كل شيء من قبل موظف.

ورغم وجود بعض المزايا لعمل المستودع بشكل يشابه موقع أمازون للتسوق عبر الإنترنت، إلا أن طبيعة السلع التي تحتضنها "AJW" تجعل من ذلك الأمر صعباً.

وإلى جانب الجودة، والأعمال الورقية، وعملية فحص الطرود، يُشير سميث إلى أن الأمر يتمحور أيضاً حول مقدار المال الذي يتعاملون معه.

وخلال العقود الثلاثة الماضية التي قضاها مع الشركة، لاحظ سميث الطريقة التي غيرت فيها التكنولوجيا العمليات في "AJW".

ويؤكد وايتسايد الفكرة ذاتها، فسابقاً، اضطر الطاقم الجوي التحقق يدوياً من أن جميع العناصر موجودة على متن الطائرة، وأنها في المكان الصحيح، وتعمل بشكل صحيح أيضاً.

والآن، يسمح ماسح "RFID" الموظفين من التجول في الطائرة والتفقد من انتهاء صلاحية عناصر مثل أقنعة الأكسجين على سبيل المثال.