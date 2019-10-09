مسافرة تصعد على متن طائرة أمريكية بدون تذكرة سفر أو بطاقة هوية

طائرة كانت على وشك الإقلاع.. لكن حدث ما لم يكن متوقعاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحقق السلطات الأمريكية في كيفية تمكن مسافرة من الصعود على متن طائرة تابعة لخطوط دلتا الجوية، والمتجه من مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، دون حيازة بطاقة الهوية أو بطاقة الصعود إلى الطائرة.

وصرّح قسم شرطة أورلاندو في بيان أن الشرطة استجابت، في صباح يوم السبت، إلى تقرير يفيد بوجود مشتبه به داخل المطار.

وعند وصول الشرطة، اصطحب ممثلو شركة دلتا الراكبة خارج الطائرة، بعد أن عجزت عن إبراز تذكرة الطائرة، وفقاً للبيان.

وطلبت الشرطة من الراكبة إبراز بطاقة الهوية وتذكرة الطيران، على متن الطائرة، ولكنها قالت إنها تخلصت من تذكرة السفر، ولا تملك بطاقة هوية، بحسب البيان، ورافقت الشرطة الراكبة إلى مخرج المطار.

وجاء في بيان إدارة أمن النقل: "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في حادثة الطائرة ولن نقدم أي معلومات إضافية في هذا الوقت".

وتم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الحادثة، بحسب قسم شرطة أورلاندو.

وقدمت شركة دلتا للخطوط الجوية الاعتذار لركاب الرحلة رقم 1516 في بيان: "نعتذر عن تأخير الإقلاع بعد إخراج راكبة غير مسجلة في الرحلة من الطائرة"، كما تم إعادة فحص جميع الركاب على متن الطائرة كإجراء احترازي، بحسب بيان الشركة.

وجاء في البيان أن الشركة "تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية وإدارة أمن النقل في التحقيقات، كما نجري مراجعة خاصة بنا لهذا الأمر. وستظل السلامة والأمان دائماً على رأس أولوياتنا."