جبل "باباداغ" الذي تتحقق فيه الأمنيات.. ما علاقته بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يرد فيه على منتقدي موسم الرياض في المملكة، بعنوان "اهداء لوى الشبك".

جاء ذلك في تغريدة على صفحة آل الشيخ بتويتر، حيث قال: "نبض الرياض فل، البوليفارد فل، واترلاند فل، السفاري فل، الحفلات سولد أوت (بيعت بالكامل) المربع والمطاعم فل واجهة الرياض فل، أبي أعرف مين الي زعلان مكن الترفيه؟"

وتابع آل الشيخ قائلا: "خمسة مليون إلى الآن زائر و100 ألف سائح في أسبوعين، لسا باقي 8، شكرا لكم.."

ويذكر أن موسم الرياض فاجأ العديد من المراقبين سواء من ناحية التنظيم وبالأخص حجم الإقبال الكبير دفع، في حين افتتحت فقط 6 مناطق من أصل 12 منطقة، وفقا للهيئة العامة للترفيه.

إحدى أبرز الفعاليات كانت سباق الألوان الذي أقيم، السبت إذ وبحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حققت الفعالية رقماً قياسياً بمشاركة 20 ألف شخص، مما جعله "السباق الأكثر مشاركة في الشرق الأوسط".