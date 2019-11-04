لا تأكل الفطور وحيداً في أبوظبي..ما رأيك أن تنضم زرافة إليك؟

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من بين النشاطات العديدة والأطعمة اللذيذة التي يمكنك الاستمتاع بها في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، يمكنك القيام بمغامرة شيقة تجمع بين عالم الحيوانات ووجبات الفطور؟

وفي منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات، يمكنك الحصول على وجبة فطور مميزة مع الزرافات، والأطعمة التي تتناولها، بينما تستمتع زوار الحديقة بوجبة فطورهم الخاصة.

وتبدأ المغامرة بالتعرّف على الزرافات، ومن ثم يمكن للزوار إطعامها قبل حصولهم على وجبة طعامهم الخاص. ولا تتوقف التجربة هنا، بل تستمر الرحلة، للتعرّف على حيوانات مختلفة في المنتجع، مثل فرس النهر.

وبإمكان الزوار الحصول على بعض المعلومات العامة عن هذه الفصيلة من الحيوانات عن طريق الدليل السياحي الخاص بها، والذي يرافقهم خلال رحلتهم في المنتجع، كما بإمكانهم إطعام الحيوانات شبه المائية والتعرف على ميزاتها.

ورغم أن هذا النشاط لا يستقطب فئة عمرية معينة، إلا أنه يركز على فئة الشباب والأطفال، إذ قال المدير العام للحديقة، وليد شعبان، إن الهدف من النشاط هو "زيادة الوعي حول التحديات التي تواجهها هذه الفصيلة في البرية".