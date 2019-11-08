عشرات الآلاف يشاركون في"تحدي دبي للجري"

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- احتشد عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارت العربية المتحدة، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، في شارع الشيخ زايد، للمشاركة في تحدي دبي للجري ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة.

وأُغلق جزء من شارع الشيخ زايد، أحد أكثر الطرق ازدحاماً في دبي، من أجل هذا الحدث، حيث تجمع عشاق اللياقة البدنية من مختلف الجنسيات والأعمار في المركز التجاري العالمي، وتضمنت الفعالية سباقاً مسافته 5 كيلومترات لجميع الفئات من المشاركين، وسباقاً مخصصاً للرياضيين والعدائين مسافته 10 كيلومترات.

وانطلق سباق "تحدي دبي للجري"، في السادسة ونصف من صباح الجمعة، من مركز دبي التجاري العالمي لمسافة 2.5 كيلومتر في شارع الشيخ زايد، حيث أكمل المتسابقون مسار الـ10 كيلومترات إلى شارع المركز المالي، بمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وحول برج خليفة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي،"تويتر".

وانضم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى عشرات الآلاف من المشاركين في السباق، والذي بلغ عددهم نحو أكثر من 70 ألف مشارك.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطعاً يعرض مشهد ركض المشاركين في سباق تحدي الجري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وأرفق مع المقطع هذا التعليق: "تعتبر هذه الفعالية اليوم خطوة لافتة في إطار مهمتنا الهادفة إلى جعل دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم بدعم من أفراد المجتمع كافة. شكراً لكم".