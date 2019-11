عشرات الآلاف يشاركون في"تحدي دبي للجري"

View this post on Instagram

Today marks a milestone in our mission to make Dubai the most active city in the world, as we witnessed more than 70,000 enthusiastic participants take up the run this morning. Thank you all تعتبر هذه الفعالية اليوم خطوة لافتة في إطار مهمّتنا الهادفة إلى جعل دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم بدعم من أفراد المجتمع كافة. شكراً لكم