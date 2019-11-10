دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي الحياة البرية، فربما عليك التوجه فوراً إلى "رياض سفاري"، في المملكة العربية السعودية والذي يحتضن أكثر من 80 فصيلة حول العالم، منها أندر وأغلى الحيوانات.

وبحسب موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتيح هذه الفعاليات الفرصة للزوار بخوض تجربة ممتعة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية، وذلك لأول مرة في السعودية.

وكانت إدارة حدث "رياض سفاري"، الذي يقع في حديقة نوفا، قد خصصت رحلات خاصة، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة، داخل بيئتها الطبيعية.

ويحتضن "رياض سفاري" أكثر من 800 نوع من الحيوانات، منها البرية والمفترسة والأليفة والنادرة:

الفيل الآسيوي

النمر الذهبي

النمر الأبيض

المها العربية

الأسود الأفريقية

وأوضح موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "رياض سفاري" يحتضن أكثر من 250 نوعاً من الطيور، في حديقة مغلقة ذات قبة زجاجية.

وبالطبع، تتواجد بحيرة ذات ألعاب مائية ومسرح يقدم 3 عروض مختلفة، وهي سيرك الحيوانات، وعرض الفرقة الأفريقية الراقصة، والعرض البهلواني.

وكانت إدراة الفعاليات قد وفرت أنشطة وورش عمل تعليمية خاصة بالأطفال، منها التعرف إلى الحرف اليدوية عن قرب. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً خصصت أنشطة للكبار والصغار، متضمنة أكثر من 25 لعبة حماسية.

ويُشار إلى أن "رياض سفاري"، وهو جزء من فعاليات موسم الرياض، سيظل مستمراً حتى منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وبدورها، تسعى الهيئة العامة للترفيه بالسعودية إلى تعزيز السياحة الصحراوية، وذلك عن طريق استثمار جميع مواقعها ومنتزهاتها الطبيعية.