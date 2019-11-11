بهذا الفندق.. اشعر بالبرد حتى عظامك من خلال هذا العلاج الفريد من نوعه

بهذا الفندق في أذربيجان.. اشعر بالبرد حتى عظامك من خلال هذا العلاج الفريد من نوعه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد فندق قصر "تشينوت قابالا"، من فئة خمس نجوم، الوجهة المثالية للراغبين في الابتعاد عن الزحام الخانق في المدن. ويهدف الفندق الذي يقع في قلب غابات القوقاز الساحرة بأذربيجان إلى تحقيق الرفاهية الحقيقية من خلال الصحة العقلية والجسدية. وإليك بعض العلاجات المثيرة للاهتمام التي يقدمها الفندق!
إذ كنت ترغب في تحسين صحتك العقلية والجسدية، فقد يكون فندق قصر "تشينوت قابالا" من فئة خمس نجوم الوجهة المناسبة لك.
ويتضمن الفندق مرافق طبية مجهزة بأحدث تقنيات التشخيص، والمعدات التي تهدف لفهم الحالة الصحية، وتوفير خطة علاجية مصممة خصيصاً لكل ضيف.
وإليك بعض العلاجات المثيرة للاهتمام التي يقدمها فندق قصر "تشينوت قابالا" في أذربيجان:
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وإذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون الطقس البارد، فقد ترغب في زيارة غرفة العلاج بالتبريد. وفي هذه الغرفة، يتعرض الشخص إلى مستويات برودة عالية جداً تصل إلى 110 درجات تحت الصفر
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ويوفر الفندق أيضاً بعض العلاجات المضادة للجاذبية. وهي تسمح للأشخاص الراغبين في خسارة الوزن أو الخضوع لعلاج بدني بممارسة الرياضة مع القليل من الألم
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وللراغبين بالاسترخاء جسدياً وعقلياً وتحسين مظهر بشرتهم في الوقت ذاته، فبإمكانهم الخضوع للعلاج العطري المائي. وهو نوعٌ من التدليك المائي الذي يُضاف إليه خليط خاص من الزيوت إلى ماء حوض الاستحمام