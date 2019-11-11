بهذا الفندق.. اشعر بالبرد حتى عظامك من خلال هذا العلاج الفريد من نوعه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد فندق قصر "تشينوت قابالا"، من فئة خمس نجوم، الوجهة المثالية للراغبين في الابتعاد عن الزحام الخانق في المدن. ويهدف الفندق الذي يقع في قلب غابات القوقاز الساحرة بأذربيجان إلى تحقيق الرفاهية الحقيقية من خلال الصحة العقلية والجسدية. وإليك بعض العلاجات المثيرة للاهتمام التي يقدمها الفندق!

إذ كنت ترغب في تحسين صحتك العقلية والجسدية، فقد يكون فندق قصر "تشينوت قابالا" من فئة خمس نجوم الوجهة المناسبة لك.

ويتضمن الفندق مرافق طبية مجهزة بأحدث تقنيات التشخيص، والمعدات التي تهدف لفهم الحالة الصحية، وتوفير خطة علاجية مصممة خصيصاً لكل ضيف.

وإليك بعض العلاجات المثيرة للاهتمام التي يقدمها فندق قصر "تشينوت قابالا" في أذربيجان: