"الجسر الدموي".. ما القصة المأساوية التي كانت سبباً في تسميته؟

"الجسر الدموي" بأذربيجان.. ما القصة المأساوية وراء تسميته؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستندهش إذا رأيت هذا الجسر المقوس في أذربيجان سواءً أثناء الليل تحت النجوم اللامعة، أو خلال النهار تحت أشعة الشمس. ولكن، ما هي القصة وراء هذا الهيكل، والتي كانت السبب في تسميته بـ"الجسر الدموي"؟
وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال المصور خاليق فاليزاديه الذي زار هذا الجسر المقوس أكثر من مرة: "لطالما جذبتني عظمة هذا الجسر، وأنا سعيد عندما أتواجد هناك".
وإليك السبب وراء تسمية الجسر المقوس في مقاطعة غاداباي في أذربيجان بـ"الجسر الدموي":
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بُني الجسر المقوس في عام 1879 بعدما اُكتُشفت رواسب النحاس في مقاطعة غاداباي، إذ شجع ذلك الأشخاص على بناء أحد مصانع النحاس واستخدام الجسر كسكة حديد لنقل المواد القابلة للاحتراق
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وأثناء الحديث عن تسمية الهيكل بـ"الجسر الدموي"، قال فاليزاديه إن السبب يعود إلى "حادثة مأساوية حيث كانت العربات تسقط من على الجسر، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص على متنها"
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والجسر اليوم عبارة عن مجرد نصب تاريخي جاذب السياح