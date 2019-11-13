"الجسر الدموي".. ما القصة المأساوية التي كانت سبباً في تسميته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستندهش إذا رأيت هذا الجسر المقوس في أذربيجان سواءً أثناء الليل تحت النجوم اللامعة، أو خلال النهار تحت أشعة الشمس. ولكن، ما هي القصة وراء هذا الهيكل، والتي كانت السبب في تسميته بـ"الجسر الدموي"؟

وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال المصور خاليق فاليزاديه الذي زار هذا الجسر المقوس أكثر من مرة: "لطالما جذبتني عظمة هذا الجسر، وأنا سعيد عندما أتواجد هناك".

وإليك السبب وراء تسمية الجسر المقوس في مقاطعة غاداباي في أذربيجان بـ"الجسر الدموي":