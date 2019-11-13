عمرو دياب على شاشة ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك بمشهد غير مسبوق

سياحة
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عمرو دياب

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- تتزيّن ساحة "تايمز سكوير"، بنيويورك، بأكبر اللوحات الرقمية الإعلانية التي تعرض أبرز الإعلانات في العالم، وعرضت إحدى شاشات عرض "تايمز سكوير"، الثلاثاء، صورة للفنان المصري، عمرو دياب، بمشهد غير مسبوق.

عمرو دياب

منصة "سبوتيفاي" الموسيقية في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك تعرض صورة ألبوم عمرو دياب الجديد.

ونشر الفنان المصري عمرو دياب، والملقب بـ"الهضبة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة للوحة رقمية ضخمة تعرض صورة ألبومه الجديد وسط ساحة "تايمز سكوير".

وأرفق مع الصورة عبارة توثق أن اللوحة في ساحة "تايمز سكوير"، حيث سيتم إذاعة أغانيه مباشرة لزوار الميدان الشهير عبر منصة Spotify Arabia، ضمن حملة إعلانية تحمل اسم "ThisIsAmrDiab"، وذلك احتفاءاً بتصدر أغانيه قائمة الأغاني الأكثر استماعاً في الوطن العربي والشرق الأوسط على المنصة الموسيقية.

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من #عمرو_دياب، للعالم كله

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وتستقطب ساحة "تايمز سكوير"، أعداد ضخمة من الزوار سنوياً، وخاصةً خلال ليلة رأس السنة، حيث تعرض على شاشاتها الضخمة العد التنازلي لبداية العام الجديد. 

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وتكتظ الساحة الشهيرة بالمطاعم، ومسارح "برودواي"، التي تقدم العروض المسرحية الشهيرة، بلافتات زاهية بألوان النيون. 

 

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