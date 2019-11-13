يعشقه المشاهير..مطعم ياباني يقدم شطيرة اللحم بـ185 دولاراً

معبد بوذي في اليابان يستخدم روبوتًا لإلقاء الخطب بدلًا من الرهبان

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- استقبل هذا المطعم الياباني الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاك دورسي، وأيقونة كرة القدم ديفيد بيكهام، والمغني البريطاني إد شيران، مما يكفي لجعل أي صاحب مطعم "يبكي" فرحاً بشهرة مطعمه.

وتقدم مطاعم العلامة التجارية "Wagyumafia"، للمؤسسس المشارك هيساتو هامادا، والبالغ من العمر 42 عاماً، أفضل أنواع اللحم البقري في العالم.

قام إد شيران مؤخراً بزيارة مطعم The Butcher's Kitchen

وقام كل من إد شيران وديفيد بيكهام بزيارة مطعم "The Butcher's Kitchen"، للعلامة التجارية "Wagyumafia"، في غضون بضعة أسابيع فقط، ويظهر النجمان إلى جانب هامادا مع شطيرته المسجلة "Chateaubriand" بسعر 185 دولاراً.

وبالنسبة إلى بيكهام، فهو يعد بمثابة معجب مهووس بالمطعم، إذ كلما كان متواجداً في هونغ كونغ أو طوكيو، فإنه يجب أن يزور أحد مطاعم "Wagyumafia"، حتى أنه أرسل الطاهي هامادا ذات مرةٍ إلى إندونيسيا حتى يحضر له الطعام بحفلٍ عائلي خاص.

وينضم إلى قائمة رواد سلسلة مطاعم العلامة التجارية "Wagyumafia" من المشاهير، المخرج البريطاني غاي ريتشي، ومنسق الموسيقى الروسي أنتون زاسلافسكي.

وخلال بطولة كأس العالم للرغبي، اندفع لاعبي كرة الرغبي العمالقة للحصول على مائدة طعام داخل أحد مطاعم "Wagyumafia".

أمسية صاخبة.. إذا استطعت الدخول

حتى المغني البريطاني معجب بشطيرة النقانق "Katsu Sando"

وتملك العلامة التجارية"Wagyumafia"خمسة مطاعم بما في ذلك منفذاً خاصاً لشطائر شرائح اللحم Chateaubriand و التي تُعرف باسم" sando" بسعر 180 دولاراً، بالإضافة إلى مطعم جديد مخصص لطبق اللحم المشوي، "yakiniku "، حيث يمكنك شواء قطعة اللحم الخاصة بك، ومطعم يقع في منطقة أكاساكا الفاخرة.

كما تملك العلامة التجارية مطعماً في هونغ كونغ وستطلق فرعاً في العاصمة الفلبينية، مانيلا، قريباً مع المزيد من الفروع في المستقبل.

ويعود النجاح الكبير الذي حققته"Wagyumafia" إلى مزيج من كرم الضيافة الياباني، وقطع اللحم البقري الأكثر غلاءً في العالم، والتسويق الذكي للغاية.

مطعم The Butcher's Kitchen،أحد مطاعم Wagyumafia في طوكيو

ومن الصعب الحصول على حجوزات في المطاعم الخمسة التابعة لـ "Wagyumafia وذلك لأن 3 من المطاعم تستقبل الأعضاء المشتركين فقط، ويمكنك الانضمام للحصول على عضوية عند حجزك لطاولة مقابل نحو 140 دولاراً.

وفي المطعم، يمكنك سماع أنواع مختلفة من الموسيقى، بدءاً من الهيب هوب إلى كلاسيكيات البوب، لتضفي أجواء حماسية على المكان.

وتساعد قائمة المشروبات الكحولية المتوفرة، سواء كانت الشمبانيا أو الكوكتيلات، على ضمان استمرار الأمسية إلى ساعات متأخرة.

ويشرح المضيف الاجتماعي، وهو هامادا بنفسه، الأطباق والقصة وراء لحوم البقر "Kobe" اللذيذة وباهظة الثمن.

هيساتو هامادا، المؤسس المشارك لـ Wagyumafia، البالغ من العمر 42 عاماً، وهو طاهي مخضرم علم نفسه بنفسه وأصبح خبيراً في لحوم البقر الياباني، "واغيو".

وتُترجم كلمة "wagyu، والتي تظهر كثيراً على قوائم الطعام العالمية، إلى "البقر الياباني". ويشمل هذا المصطلح الواسع 4 سلالات من البقر الياباني، ويعد البقر الأسود الياباني من الأكثر شيوعاً، وله 3 سلالات دموية، ومن بينها مواشي "تاجيما" المعزولة تاريخياً في أعماق الجبال.

ونتيجةً لذلك، يمكن تسمية مواشي "تاجيما"، والتي تُربى وتُذبح في مقاطعة هيوغو باليابان، بلحم "Kobe"، ويتم اعتماد نحو 4 آلاف و500 رأس من الماشية فقط سنوياً، وتُطرح الغالبية العظمى منها في السوق اليابانية المحلية، بما في ذلك للعلامة التحارية "Wagyumafia".

مشاريع للتوسع

ويقول هامادا إن المشاهير، والذين أصبحوا أصدقاءٍ له، يحبون تناول الطعام مثل أي شخص آخر.

وفي المجموع، يريد هامادا تأسيس 10 مطاعم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، مما يعني أن بيكهام، وشيران، والعديد من المشاهير سيتوفر لديهم المزيد من الخيارات قريباً عندما يحتاجون إلى تناول القليل من شطائر "Sando" باهظة الثمن.