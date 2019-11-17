دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مغني الراب الأمريكي، راسل فيتالي، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، وذلك خلال حفل له ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكان المغني راسل فيتالي موجوداً في السعودية من أجل إحياء حفل موسيقي مع فرقة تدعى "Migos" ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي بدأ من 11 من أكتوبر/تشرين الأول ويستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول.

وأُقيم الحفل في منطقة الرياض بوليفارد.

وأشعل المغني الأمريكي الجدل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو قال مغردون إنه كان يلوّح فيه بحمالة صدر على المسرح أمام الجمهور والحاضرين، خلال الحفل الذي أقامه بالرياض.

وعبر العديد من مستخدمي موقع "تويتر" عن ردود فعلهم عبر هاشتاغ "#سنتيانه_موسم_الرياض".

وقال الكثيرون إنهم يشعرون بالصدمة، في إشارة إلى أن ما قام به لا يجسد مفهوم الـ"حرية"، أو الـ"ترفيه".

وفي الوقت ذاته، أشار عدد من المغردين إلى ضرورة تطبيق عقاب بسبب مخالفة المغني لقواعد الذوق العام الخاصة بالمملكة.

وكان المغني قد عبّر عن شوقه للوصول إلى السعودية قبل حفله بعدة أيام.

وشكر فيتالي جمهوره السعودي الذي وصل عدده إلى 20 ألف شخص بتغريدة نشرها يوم الأحد.

والسعودية ليست أول بلد عربي يزوره فيتالي، إذ سبق أن أقام حفلة غنائية في مصر في أغسطس/آب عام 2019 على سبيل المثال.

علماً أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد من صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.