وراء الجدران.. تعرف إلى طقوس الحمام الأذربيجاني

ضيافة خيالية.. ما الموقف الذي فاجئ هذا الثنائي أثناء سفرهما بأذربيجان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الحمامات العامة في أذربيجان تجربة يجب ألا تفوتك. والحمامات ليست مكاناً للحفاظ على النظافة وتلبية الاحتياجات الجسدية فقط، بل هي تلبي الاحتياجات الروحية للمرء أيضاً. ولذلك، ليس من المستغرب أن يقضي المرء 6 أو 8 ساعات في هذه الحمامات، ليقوم فيها بالاستحمام والحديث مع الأشخاص الموجودين. إليك دليل لقواعد وطقوس الحمام الأذربيجاني!

إليك دليل لقواعد وطقوس الحمام الأذربيجاني:

الحمامات الخاصة بالرجال والنساء منفصلة بشكل صارم في أذربيجان رغم الفصل بين الرجال والنساء، فإن التجول بشكل عاري تماماً غير مسموح به، ويجب ارتداء منشفة لا تستغرب عند رؤية شخص يضرب رفيقه بخفة بأغصان شجرة البتولا ، فالقيام بذلك في غرفة البخار يساهم في تحسين التنفس والدورة الدموية هناك تقليد رئيسي في الحمامات الأذربيجانية حيث يُقشر الجلد من الأوساخ باستخدام قفاز كاشط كبير يجب ارتداء قبعة في غرفة البخار لعزل الشعر، ومنع ارتفاع درجة حرارة الجسم. ويُمنع فرك الجسم في غرفة البخار هناك تقليد آخر يدعى "كوربوك"، حيث يُخلط الصابون والماء لتشكيل رغوة كبيرة تُفرك على جميع أنحاء الجسم وفي تقليد آخر، يتم فرك الملح، والقهوة، والعسل على الجلد. ويساعد الملح على التعرق، بينما يساعد العسل في تهدئة الجروح والالتهابات، وتستخدم القهوة لرائحتها العطرة لا تستعجل عند الخضوع لهذه التجربة، إذ لا يوجد أي حد زمني للمدة التي يجب أن تقضيها في الحمامات العامة، ولذلك، ليس من الغريب أن يبقى المرء من 6 إلى 8 ساعات. ولا تنسى الاستمتاع بكوب شاي دافئ عند الانتهاء! تمعّن في التفاصيل المعمارية للحمامات القديمة لأذربيجان، فهي بنيت على الطراز الشرقي الشائع في إيران، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط

إذاً، هل أن مستعد لتخوض أول تجربة لك في حمام أذربيجاني؟