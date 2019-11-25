تطول لائحة الاكتشافات التي صرّح عنها وزير الآثار بمصر، خالد العناني، يوم السبت.. ولكن، أكثر ما يميز هذه الاكتشافات هو العثور على 5 مومياوات لقطط ضخمة، رجحت الدراسات الأولية لاثنين منها أن تكونا لأشبال أسود صغيرة، تبلغ من العمر حوالي 8 أشهر.