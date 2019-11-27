نار مشتعلة منذ 4 آلاف عام في وجه المطر والثلج والرياح.. ما سرها؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعرف أذربيجان بـ"أرض النار". وعند زيارة معلم "ينار داغ" الشهير في شبه جزيرة أبشيرون، ستتعرف إلى السبب وراء ذلك، إذ يُقال إن نيرانه تشتعل منذ 4 آلاف عام. ولكن، كيف ذلك؟
هل تستطيع تخيل نيران ظلت مشتعلة لـ4 آلاف عام؟ قد يبدو ذلك أمراً من الخيال. ولكن هذا ما ستجده لدى زيارتك لهذه الوجهة في أذربيجان.
وإليك بعض المعلومات عن تلة"ينار داغ" المشتعلة في أذربيجان :
- وجهة "ينار داغ" عبارة عن تلة تشتعل فيها النيران بشكل مستمر في وجه الأمطار، والثلوج، والرياح
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يُعد "ينار داغ" من أحد مصادر أذربيجان العديدة لاحتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة التي تتسرب إلى السطح
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كتب المستكشف ماركو بولو عن هذه الظاهرة الغامضة عندما مرّ بأذربيجان في القرن الـ13
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كانت هذه النيران تتواجد بوفرة في أذربيجان، ولكنها أُخمدت، إذ كانت تؤدي إلى انخفاض ضغط الغاز تحت الأرض بشكل يتعارض مع الاستخراج التجاري للغاز
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يُعتبر معلم "ينار داغ" من الشعلات القليلة المتبقية