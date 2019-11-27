نار مشتعلة منذ 4 آلاف عام في وجه المطر والثلج والرياح.. ما سرها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعرف أذربيجان بـ"أرض النار". وعند زيارة معلم "ينار داغ" الشهير في شبه جزيرة أبشيرون، ستتعرف إلى السبب وراء ذلك، إذ يُقال إن نيرانه تشتعل منذ 4 آلاف عام. ولكن، كيف ذلك؟

هل تستطيع تخيل نيران ظلت مشتعلة لـ4 آلاف عام؟ قد يبدو ذلك أمراً من الخيال. ولكن هذا ما ستجده لدى زيارتك لهذه الوجهة في أذربيجان.

وإليك بعض المعلومات عن تلة"ينار داغ" المشتعلة في أذربيجان :