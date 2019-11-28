بمشهد خيالي “وسط السماء“.. استمتع بأعلى تجربة طعام في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تختفي الشمس وراء السحب، وتترك خلفها مزيج من تدرجات الألوان بين الأحمر، والأصفر، والأرجواني. ويخلق هذا المنظر أجواء رومانسية وفريدة من نوعها.. فما بالك لو كانت إطلالتك على أفق أبوظبي (بالفيديو أعلاه) .

عندما تسير في شوارع العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لن تلاحظ مدى جمالها سوى من منارة الرؤية على ارتفاع 300 متر. وفي مشهد بانورامي وفريد من نوعه، تقدم منارة الرؤية، بأبراج الاتحاد، إطلالة بـ360 درجة على أفق أبوظبي.

وإذا كنت من عشاق الارتفاعات الشاهقة، فربما عليك زيارة منارة الرؤية، التي تقع في الطابق 74، حيث يمكنك الاستمتاع بشاي الظهيرة الشهير، ومجموعة متنوعة من المشروبات والمأكولات الخفيفة.

وفي حديث مدير المشروبات والأغذية، محمود سليمان، مع موقع CNN بالعربية، قال: "يتميز المطعم بأنه مطل على أبرز 10 معالم في أبوظبي، مثل قصر الوطن، وقصر الإمارات، ومبنى أدنوك الشهير، والمركز التجاري العالمي".

وبمجرد ما أن يدخل الزوار إلى منارة الرؤية على ارتفاع 300 متر، يسرع الناس إلى التقاط صور بانورامية تعكس جمال المنظر من أعلى تجربة طعام في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.