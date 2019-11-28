تُعد من أطول الواجهات البحرية في العالم.. تعرف لواجهة باكو البحرية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتراب نهاية العام يعني أيضاَ اقتراب موسم العطلات الشتوية. ولذلك، قد تكون أذربيجان من الوجهات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لرحلتك. ويمكنك فيها زيارة أحد أطول الواجهات البحرية في العالم، أي واجهة باكو البحرية (Baku Seaside Boulevard).
وتقع واجهة باكو البحرية على طول شاطئ بحر قزوين، وهي واحدة من أطول الواجهات البحرية في العالم.
وإليك بعض الحقائق عن واجهة باكو البحرية في أذربيجان:
-
بدأت عملية بناء واجهة باكو البحرية في عام 1909
-
وعلى مر الأعوام، طُورت الواجهة لتغطي الجزء الداخلي بأكمله تقريباً من خليج باكو، ويصل طولها اليوم إلى 25 كيلومتراً
-
وتتضمن الواجهة الكثير من المساحات الخضراء
-
ويستطيع المرء التنزه فيها والجلوس على أدراجها المطلة على البحر
-
وتُعد الواجهة بمثابة مركز للاحتفالات، ومختلف الأحداث المهمة، إذ احتضنت على سبيل المثال حفل افتتاح الألعاب الأوروبية في عام 2015