تُعد من أطول الواجهات البحرية في العالم.. تعرف لواجهة باكو البحرية

هذا ما يمكنك فعله على واجهة باكو البحرية في أذربيجان

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5 حقائق قد لا تعرفها عن أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتراب نهاية العام يعني أيضاَ اقتراب موسم العطلات الشتوية. ولذلك، قد تكون أذربيجان من الوجهات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لرحلتك. ويمكنك فيها زيارة أحد أطول الواجهات البحرية في العالم، أي واجهة باكو البحرية (Baku Seaside Boulevard).

وتقع واجهة باكو البحرية على طول شاطئ بحر قزوين، وهي واحدة من أطول الواجهات البحرية في العالم.

وإليك بعض الحقائق عن واجهة باكو البحرية في أذربيجان: