إليك 5 تجارب يمكن للأثرياء الاستمتاع بها في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا عجب في أن عاصمة، الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، هي واحدة من المدن التي تستقطب الأثرياء، لكونها إحدى أغنى المدن في العالم، فما هي الأشياء التي يمكن للأثرياء القيام بها للاستمتاع بإجازتهم؟

حجز شقة في السماء:

لا شيء يضاهي تجربة السفر إلى المدينة، على متن طائرة تحمل 3 غرف، إذ تقدم خطوط طيران الإتحاد، فرصة السفر في شقة تحمل غرفة بسرير مزدوج، وحمام وغرفة جلوس في سطح المركب العلوي.

استئجار متسوقة خاصة للأشياء الراقية:

يتوجه كبار الشخصيات وأصحاب العائلة المالكة، إلى مؤسسة شركة "By Appointment"، سارة خان، إذا أرادوا الحصول على المنتجات الراقية المحدودة والتجارب والنشاطات.

شراء فيلا على جزيرة خاصة:

يمكن للأثرياء شراء واحدة من أغلى الفلل في العالم، في جزيرة زايا نوراي، بقيمة 20 مليون دولار.

تتضمن الفيلا 6 غرف و7 حمامات مع شواطئ خاصة وبرك سباحة وسينما خاصة في الفيلا وناد رياضي.

خوض تجربة الحصول على تجميل للوجه مصنوع منذهب عيار 24 قراط:

يقدم منتجع قصر الإمارات فرصة الحصول على حصص تديلك وباقات تجميل راقية، يفضلها النجوم وكبار الشخصيات، إذ يشتهر المنتجع بتقديم ماسك للوجه مكون من الذهب عيار 24 قراطا.

قيادة سيارة فيراري في الصحراء:

تقدم أبوظبي فرصة لاختيار سيارة فخمة من شركة "إيدل وستارك" لتأجير السيارات، كجزء من تجربة مغامرة قيادة السيارات الرياضية الفخمة واكتشاف الطرق الصحراوية مع دليل سياحي، بمبلغ يصل إلى 15700 دولار.